"Куди привезти кота?" із такими питаннями часто стикаються зооволонтери. Втім зооволонтерка з Черкас Яна Тябут розповіла Суспільному, що важливо не лише звертатися за допомогою до зоозахисників, а й самим долучатися до порятунку тварин.

"Люди не помічають тварин, які потребують елементарного"

Яна Тябут — одна із тих, хто знає, що стоїть за врятованими життями тварин: пошук лікарів, їжі, перетримки та домівок. Нещодавно на своїй сторінці у фейсбуці вона опублікувала допис із відео, на якому видно, що котів довелося знімати з даху.

"Три людини, три години, під мокрим снігом, вітром — і троє щасливих малюків вже не мерзнуть на даху будівлі", — написала вона.

І додала, що люди часто телефонують волонтерам із питаннями "Куди можна привезти кота?" і дивуються, коли чують у відповідь, що їх можна тільки взяти. Відповідь на питання "А де ж ви їх берете?", якраз у таких відео:

"Найбільша допомога для нас — це якщо люди почнуть самостійно включатись в процес порятунку та прилаштування, а не перераховувати нам мільйон причин, чому вони не можуть допомогти тварині. Вони вимагають цього негайно від волонтерів, бо волонтери «зобов'язані». Звісно, час від часу ми зустрічаємо негатив і нерозуміння, але частіше маємо справу з байдужістю, і це набагато гірше. Люди просто не помічають тварин, які потребують елементарного — води, їжі, тепла", — розповіла Яна Тябут.

Організації, які займаються допомогою тваринам, потребують постійної фінансової підтримки, пояснила волонтерка:

"Усі маніпуляції, операції, стерилізації здійснюються коштом донатів, що надходять від небайдужих. Також можна допомагати інформаційно, взяти тварину на перетримку чи стати опікуном, якщо немає можливості забрати її собі".

Знайди та підкинуті — як можна самотужки врятувати тварину

Волонтери — теж люди, із власними сім'ями, домівками, роботою, тому варто з розумінням ставитися до того, що вони — не цілодобова "служба порятунку", пояснила волонтерка. А якщо є бажання допомогти тварині, кожен може зробити це сам.

"Якщо тварині погано, очевидно, що вона травмована, її терміново потрібно доправити до найближчої ветклініки. Там є спеціалісти, які зможуть її оглянути та допомогти", — зауважила пані Яна.

Суспільне Черкаси

При цьому, додала вона, варто подбати й про власну безпеку:

"Тварина може бути агресивною. В такому випадку є ризик отримати укуси чи подряпини. Собаці можна зробити "намордник" із підручних матеріалів. Для цього згодиться бинт, шнурівка, хустка чи шарф. Котика можна замотати у светр, шарф тощо. І вже тоді доправити до лікаря. В місті працює служба відлову собак, можна зателефонувати їм".

Якщо тварина розгублена, це може бути ознакою, що вона загубилась, додала волонтерка. У такому випадку, зазначила вона, потрібно знайти для неї перетримку на час пошуку господарів.

"Тварина, яка не пристосована до життя на вулиці, може загинути під колесами автомобіля чи від нападу вуличних собак, які охороняють свою територію. Домашні тварини не вміють добувати собі їжу та оборонятися, часто довірливі до людей і тварин. Найкраще — забрати з вулиці, розмістити оголошення про знайду в соціальних мережах і розклеїти їх неподалік від місця, де знайшли тварину", — розповіла Яна Тябут.

Із підкинутими кошенятами та цуценятами потрібно діяти так само, додала вона: показати лікарю, щоб переконатись, що з ними все добре, та отримати консультацію по догляду. Потім зробити якісні фото малюків та розміщувати оголошення на всіх доступних ресурсах.

Дати їжу і дах над головою

Для тих, хто вирішив допомагати безпритульним тваринам на постійній основі, наприклад, підгодовувати їх, волонтерка радить підійти до цього питання виважено.

"Впродовж року, незалежно від сезону, потрібно дбати, щоб у тварин був доступ до чистої питної води. Взимку котів і собак краще годувати сухим кормом, інша їжа замерзне за лічені хвилини. Тваринам не можна давати кістки, гостру, смажену та зіпсовану їжу — словом, усе те, що не придатне до вживання", — зауважила Яна Тябут.

Взимку, додала вона, важливо підгодовувати птахів. Для цього підходять зерно, насіння чи суміші злаків, які можна придбати в зоомагазинах.

"Не підходить хліб, а особливо зіпсований. Загалом, перед тим, як дати їжу тваринам, запитайте себе, чи їли б самі таке", — зазначила волонтерка.

Для тих, хто вирішив взяти собаку чи кота додому, вона радить перш за все подбати про належні умови:

"В першу чергу, пам'ятати, що тварина — це відповідальність, а не тимчасова іграшка. Треба облаштувати квартиру, щоб вона була безпечною для тварини: поставити сітки на вікнах, прибрати електричні шнури та інші небезпечні предмети. Всю необхідну інформацію про тварину, її характер, поведінку, догляд, харчування тощо — все це пояснять і розкажуть волонтери, в яких ви берете тварину".

Суспільне Черкаси

"Дістають тварин із халеп і зв'язуються з волонтерами"

Звертаються до черкаських волонтерів навіть рятувальники та поліцейські, розповіла Яна Тябут.

"Наприклад, останнє зі звернень було з поліції, там на територію дільниці прийшла кішка та народила кошенят. Ми проконсультували, розповіли, що і як потрібно зробити, щоб допомогти матусі з малюками та надали необхідну підтримку. Кішці облаштували затишне місце, де вона могла вигодувати малюків. Паралельно займались пошуком потенційних родин. Нині всі знайшли домівки", — зазначила вона.

Співпрацюють волонтери, додала вона, і з рятувальниками. До них доводиться звертатись у випадках, коли тварини застрягли і не можуть вибратись самостійно:

"Одного разу, нам довелось діставати кота з повітряної шахти багатоповерхівки. І звичайно, коли рятувальники дістають тварин з пожеж чи інших халеп, вони зв'язуються з волонтерами".

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