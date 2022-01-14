"Щедруй для захисників": черкаська молодь долучилась до всеукраїнської акції

Водили козу та співали пісень – черкаські студенти та школярі взяли участь у всеукраїнській акції "Щедруй для захисників". Про це Суспільному розповів координатор заходу Нікіта Чевіров.

Олександрі Шевченко дісталася роль кози. Дівчина розповіла, що такій новині зраділа: взяла у бабусі кожуха та власноруч змайструвала ріжки.

"Я зазвичай ходила в моєму районі по будинках з друзями. А так ходити по місту — це дуже незвично, але мені це подобається, я зрозуміла, що це моє".

А ось Богдан Литовченко одягнув намисто, вінок та спідницю — грав Меланку.

Суспільне Черкаси Богдан Литовченко

"Як мені сказали, так і буде. А чого б і не пограти, життя одне – треба все спробувати. Я не бачу тут нічого такого соромливого, це навпаки — традиція, треба її продовжувати, розвивати, це весело".

Для перехожих приготували дві щедрівки, розповіла Оксана Орел:

"Чесно – не страшно, тому що більшість людей ти бачиш вперше і тобі навіть подобається, що люди ідуть і посміхаються. Це означає, що їм подобається те, що ти робиш".

Суспільне Черкаси

У мішечок черкащанка Катерина Чорномаз кидала гроші, оскільки підтримує таке дійство.

"Це прекрасно, тому що популяризація українських пісень, колядок щедрівок, сьогодні Меланки – це чудово".

Суспільне Черкаси Нікіта Чевіров

Ініціювала щедрування громадська організація "Поклик Яру", зазначив координатор акції Нікіта Чевіров. Він додав, що усі зібрані кошти перекажуть на придбання квадрокоптера для восьмого полку спецназу Збройних Сил України.

"Мета цієї акції полягає у тому, щоб допомогти захисникам, паралельно зберегти українську традицію, у такому вигляді, як щедрування".

Зі слів Нікіти, вони зібрали 3 100 гривень.

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