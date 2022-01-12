Чому черкаський зоопарк більше не приймає використані новорічні дерева

Ялинками та соснами, які не встигли розпродати на новорічні свята, годують тепер ссавців у черкаському зоопарку. За словами директора Євгена Вана, цьогоріч у зоопарку відмовилися від використання дерев, які жителі міста виносять на смітники.

За словами Євгена Вана, усього звіринець отримав пів тисячі хвойних. Доглядальниця за тваринами черкаського зоопарку Лариса Кутова годує тварин ялинковим гіллям. Вона розповіла, що сосну та ялинку ссавці полюбляють: іноді підгодовувати доводиться по декілька разів на день:

"Вони їдять добре зараз — у раціоні у них сіно, зерно. Свіжої зелені немає, тож ялинки та сосни вони їдять добре".

Суспільне Черкаси

Яких саме тварин підгодовують у зоопарку хвойними деревами, розповіла завідувачка відділу ссавців Лідія Осадча.

"Це олені плямисті, олені благородні, це великий вольєр. Потім зубр, козулі європейські, лані погано їдять і кози також об'їдають кори".

Пані Лідія додала, що для решти тварин деревця теж використовують, але з іншою метою:

"Для збагачення, для гри, для протигрипового ефекту, протипростудного, збагачуються фітонцидами повітря".

Саме для такого збагачення поклали хвойні у павільйоні змінних експозицій, зауважила завідувачка. Нині там перебувають різні примати.

"Коли хвоя свіжа, не висохла, вона має противірусну і протигрипову дію".

Суспільне Черкаси

Як розповів Євген Ван, цьогоріч для потреб тварин черкаського зоопарку використовують лише ялинки та сосни, які не були розпродані на ринках міста, у порівнянні з минулими роками, коли сюди звозили вже використані дерева. Чому відмовилися від колишніх послуг, пояснює так:

"Люди, які виносили ялинки з домівок, хоча і було прохання у нас, щоб вони були без ялинкових прикрас, без кріплення взагалі, але люди на це не зважали, виносили все що було, навіть із гвіздками, ялинковими прикрасами".

Суспільне Черкаси

Лідія Осадча додала, що містяни приносили до зоопарку ялинки із ватою, іграшками, серпантином та скотчем. Тож хоч персонал зоопарку все зайве і прибирав з ялинок, та дрібні залишки могли дістатись тваринам.

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