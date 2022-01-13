Звання "Почесний донор України" отримали четверо черкащан

У Черкасах четверо донорів отримали звання "Почесний", нагородження відбулося 13 січня в обласному центрі крові.

Про це повідомила власна кореспондентка Суспільного Катерина Криниця.

Суспільне: Черкаси Нагороджують Андрія Шевцова

Один з тих, хто отримує звання почесного донора — черкащанин Андрій Шевцов, який здав кров 46 разів. Працює начальником зміни на "Черкаській ТЕЦ", кров здає кожні два тижні:

"Я минулого року здав кров 19 разів, втім нині у планах поставити особистий рекорд — здати 26 разів на рік", — розповів чоловік.

Суспільне: Черкаси

Черкащанину Юрію Цугаєву 56 рік, кров здає із кінця 80-х років минулого століття. Розповів, що його донька також стала доноркою, взявши приклад з нього.

"Нині я іноді здаю плазму, коли попросять. Планую бути донором допоки дозволить здоров'я і дозволить вік", — додав пан Юрій.

Суспільне: Черкаси Центр крові у Черкасах

Щоб отримати звання "Почесний донор України" потрібно безоплатно здати кров 40 разів або 60 – плазму, розповіла заступниця директора з якості обласного центру крові Тетяна Портянко.

"Люди, які отримали звання почесного, у майбутньому матимуть доплату до пенсії — 10 %, та зможуть користуватися іншими пільгами, передбаченими законодавством України", — зауважила Тетяна Портянко.

Що відомо

Звання заслуженого донора можна отримати, здавши кров 100 разів або 120 разів — плазму.

За статистикою, один донор крові може врятувати життя трьох людей. Щороку в Україні донорами стає близько півмільйона людей.

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