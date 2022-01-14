Весілля в "дзеркальну" дату: що кажуть нумеролог та священник

Станом на 17 січня на Черкащині 45 пар подали заяви для реєстрації шлюбу 22 лютого 2022 року, повідомили Суспільному в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції України.

Зокрема в Черкасах, за інформацією начальниці відділу ДРАЦС у місті Черкаси Лідії Літовкіної, бажають одружитися цієї дати 16 пар. Але ще можуть подавати заяви по 21 січня.

Цьогоріч дата паліндром – 22.02.2022 – припадає на вівторок.

"На сьогодні на Черкащині вже 45 заяв для реєстрації шлюбу саме цього дня. Із вівторка, 11 січня, коли було 30 пар, додалося ще 15 пар молодят", – прокоментували в Центральному міжрегіональному управлінні Мін'юсту.

"У Черкасах заяв подано 16. Кількість заяв у дзеркальні дати збільшується не набагато", – повідомила начальниця Черкаського міського відділу ДРАЦС Лідія Літовкіна.

За даними центрального управління, в дзеркальні дати щодвадцять хвилин реєструють нову пару молодят.

"У 2021 році ми переконалися, що українським молодятам до вподоби одружуватися саме в дзеркальні дати. У такі дні кожні 20 хвилин реєструється нова сім'я", – зазначили в управлінні.

Як живуть одружені в "дзеркальну" дату черкащани

Черкащанка Інна Кушнерьова розповіла, що вони з чоловіком Дмитром одружилися у дзеркальну дату 01.10, але ніколи не задумувалися про значення цифр.

"Ми обрали дату одруження виключно з огляду своїх зручностей. Ніколи не задумувалися про "магію" цифр. Це позавчорашній день або для дуже вразливих. 01.10 – гарна дата, тому що легко запам'ятовується. 13 років спільного життя доводить, що жодні цифри чи інші забобони (типу булавка на весільній сукні) не мають змісту. Тільки здоровий глузд, повага одне до одного та щирість роблять спільне життя щасливим", – розповіла Інна.

Фото Інна Кушнерьова Дмитро та Інна Кушнерьові одружилися 01.10.

Думка нумеролога

За словами черкаської нумерологині Людмили Слюсар, дзеркальна дата – це рідкісне явище, яке буває не щороку. За її словами така дата має певну енергетику. Наприклад 22.02.2022 сприятлива:

"Цього року цей день буде у сприятливий період, коли вже закінчиться ретроградність Венери та Меркурія. Це 20 і 21 місячний день і восьмий сонячний день. Енергетика цього дня є сприятливою і дає силу для духовної еволюції та прозріння. Потрібно легко відкинути сумніви, ухвалити важливе рішення, зробити рішучий вчинок та піднятися на високу сходинку особистісного зростання. Усунути гординю. Не кожен може це зробити, тому розпочаті справи чи проєкти не завжди можуть призвести до бажаного результату. Це день чесності та справедливості, бо негативні дії незабаром будуть відомі. Що стосується дня для одруження, то сприятливі 12 місячний день, 16, 17 та 21 місячні дні", – прокоментувала нумерологиня.

Фото Людмила Слюсар Черкаська нумерологиня Людмила Слюсар

Пані Людмила додала: що шлюб, зареєстрований у дзеркальну дату, може бути міцним.

"Шлюб, укладений у дзеркальну дату, може бути міцним, при взаєморозумінні та любові одне до одного", – зазначила експертка з нумерології.

Що кажуть у церкві

Дзеркальна дата значення не має, зауважив протоієрей Андрій Шпунт зі Свято-Троїцького кафедрального собору Православної Церкви України, що в Черкасах. Та розповів, що у їхньому соборі не вінчають молодят тільки в дні посту та вівторок і четвер:

"Вінчатися можна в усі дні, крім посту. А протягом року чотири багатоденних пости. Під час них не вінчають пари. Зокрема, у період різдвяних свят. А також у вівторок і четвер, — напередодні днів посту", – розповів православний священник.

Як у Черкасах побратися в "дзеркальну" дату

У Центральному управлінні нагадали, що молодята мають подати заяву для одруження за місяць до обраної дати, тобто до 22 січня.

"Проте без місячного очікування можуть побратися пари, які бажають скористатися послугою "Шлюб за добу", та пари, де жінка вагітна або є спільна дитина (без попередньої заяви, за наявності відповідних документів, що підтверджують підставу для скорочення терміну очікування)", – розповіли в управлінні Мін'юсту.

Додали, що із заявами потрібно звернутися до будь-якого ДРАЦСу в регіоні чи акредитованих суб’єктів, що надають послугу "Шлюб за добу".

Що відомо

ЩО ТАКЕ ШЛЮБ?

Згідно з інформацією Мінюсту, шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки та чоловіка. Примушення жінки та чоловіка до шлюбу не допускається (стаття 24 Сімейного кодексу України). Присутність нареченого та нареченої в момент державної реєстрації їхнього шлюбу є обов’язковою. Державна реєстрація шлюбу через представника не допускається (стаття 34 Сімейного кодексу України).

СУТЬ СЕРВІСУ "ШЛЮБ ЗА ДОБУ"

Це пілотний проект Мін'юсту. Ви можете зареєструвати шлюб за добу і не чекати місяць. Цей сервіс діє і в Черкасах. На сайті Мінюсту є адреси, де можна провести відповідну реєстрацію, та загальна інформація про процедуру реєстрації шлюбу.

ЩО ТАКЕ ДАТА ПАЛІНДРОМ?

Це дата, яка читається однаково в обох напрямах. Наприклад, 02.02.2020. Пари одружуються в такі дні, бо вважають їх щасливими, додають в Центральному міжрегіональному управлінні Мін'юсту.

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ ШЛЮБУ

Паспорт.

Наречений має взяти документ, який засвідчує його відношення до військової служби (якщо цього документу не буде, то спеціаліст має право відмовити в реєстрації. – ред.)

Якщо хтось із наречених раніше перебував у шлюбі, то вони мають подати документ про розірвання попереднього шлюбу. Це має бути або свідоцтво про розірвання шлюбу, або рішення суду про розірвання шлюбу.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також