"Є тисячі доріг". Таку назву має новий кліп черкаського гурту "Сонце в кишені". Створили пісню на основі вірша українського поета та журналіста Василя Симоненка, приурочивши до річниці від дня його народження, розповів Суспільному вокаліст гурту Олександр Дубина.
Ідея написати музику до вірша з'явилася у нього після відвідин бібліотеки, зауважив Олександр Дубина:
"Якось восени був у обласній бібліотеці і побачив експозицію творів Василя Симоненка. Проходячи повз, не міг не зупинитися. Відкрив одну із книг, а там цей вірш".
Ця пісня — своєрідний гімн покоління молодих людей, черкащан, які проживають в різних місцях, зауважив Олександр:
"Власне, це ровесники незалежності України, можливо, трохи старші. Це співпадає з нашими внутрішніми переживаннями".
Учасник гурту Святослав Подольський розповів: пісня вийшла симфонічною, тому вирішили додати сопілку.
"Вона досить лірична, тому сопілка гарно підходить. Ми вперше записали композицію із сопілкою", — зазначив він.
Аранжуванням задоволений бас-гітарист Дмитро Чабаненко. Від себе він додав низького звучання. На його думку, це одна з кращих пісень гурту.
Що відомо
- Василь Симоненко — український поет та журналіст, шістдесятник. Народився 8 січня 1935 року на Полтавщині.
- Після закінчення факультету журналістики працював в обласних газетах "Черкаська правда" та "Молодь Черкащини", пізніше — кореспондентом "Робітничої Газети" в Черкаській області.
- Влітку 1962 року поета побили працівники міліції залізничної станції "Імені Тараса Шевченка" (Сміла). Відтоді почало погіршуватися його здоров'я.
- Помер Василь Симоненко у ніч проти 14 грудня 1963 року у віці 28 років.
- За життя поета вийшла друком одна його збірка — "Тиша і грім".