"Є тисячі доріг". Таку назву має новий кліп черкаського гурту "Сонце в кишені". Створили пісню на основі вірша українського поета та журналіста Василя Симоненка, приурочивши до річниці від дня його народження, розповів Суспільному вокаліст гурту Олександр Дубина.

Ідея написати музику до вірша з'явилася у нього після відвідин бібліотеки, зауважив Олександр Дубина:

"Якось восени був у обласній бібліотеці і побачив експозицію творів Василя Симоненка. Проходячи повз, не міг не зупинитися. Відкрив одну із книг, а там цей вірш".

Ця пісня — своєрідний гімн покоління молодих людей, черкащан, які проживають в різних місцях, зауважив Олександр:

"Власне, це ровесники незалежності України, можливо, трохи старші. Це співпадає з нашими внутрішніми переживаннями".

Учасник гурту Святослав Подольський розповів: пісня вийшла симфонічною, тому вирішили додати сопілку.

"Вона досить лірична, тому сопілка гарно підходить. Ми вперше записали композицію із сопілкою", — зазначив він.

Аранжуванням задоволений бас-гітарист Дмитро Чабаненко. Від себе він додав низького звучання. На його думку, це одна з кращих пісень гурту.

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