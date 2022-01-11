Основи балету для жінок без вікових обмежень викладає тренерка зі Сміли Аліна Гетьман. Безоплатні заняття всі охочі можуть відвідати двічі на тиждень, розповіла тренерка Суспільному.

Пані Тетяна, яка відвідує уроки, розповіла, що ще декілька місяців тому танцювальні терміни її лякали.

"Термінологія запам'ятовується поступово на кожному занятті: ми їх називаємо, називаємо і врешті-решт терміни запам'ятовуються".

Суспільне Черкаси Пані Тетяна

Про балетну студію жінка почула випадково і одразу вирішила, що піде опановувати класику:

"Коли я була школяркою, я займалася легкою атлетикою, після того я теж займалася спортом. Мені дуже подобаються фізичні вправи, навантаження, а от танцями не займалася ніколи, тому можна сказати, що це є втіленням якоїсь моєї далекої мрії".

Освоїти основи балету вирішила і 47-річна Ольга Рак. Жінка розповіла, що танцями ніколи не займалася. На балет прийшла, аби поспілкуватися із однодумцями, насолоджуватися класичною музикою і змінити поставу.

"Зараз у мене змінюється постава, відчуття самої себе, а ще, коли ми робимо вправи, то це теж так тонізує класно", — зауважила пані Ольга.

Суспільне Черкаси

На пуанти у 62 років мріє стати і пані Тетяна. За її словами, марить про це із дитинства.

"Ще з далеких радянських часів, але оскільки в ті часи не було можливості займатися танцями, то я займалася спортом. Я передивилася дуже багато вистав і в театрах, і де тільки можливо", — зазначила пані Тетяна.

Жінка не пропускає жодного заняття, а ще вона мріє вивчити власний танок:

"Я хочу, щоб постановку цього танцю поставила Аліна і коли я вже буду більш продвинутою танцівницею, то тоді, можливо, моя мрія втілиться у життя. Оскільки мені вже багато років, то балет дозволяє красиво старіти. Можна бути щасливим врешті-решт, хоч на останок життя".

Як розповіла тренерка Аліна Гетьман, вона докладає максимум зусиль, аби мрії її вихованок здійснилися. Від роботи із ними отримує задоволення, хоча такі заняття мають свої особливості.

Суспільне Черкаси Аліна Гетьман та пані Тетяна

"З дорослими темп максимально повинен бути повільнішим. У них вже вестибулярний апарат не так працює, в них крутиться голова, з цим треба дуже обережно. Найважче – це позиції ніг, тому що виворітність, коли людина вже доросла, м'язи сформовані, а вивертати коліна – це найскладніше".

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