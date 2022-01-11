У селищі Нове відмінили автобус, який возив школярів на навчання в Кропивницький

У селищі Нове Кіровоградської області відмінили автобус, який возив дітей на навчання в школи Кропивницького. Начальник управління транспорту Кропивницької міськради Віктор Житник розповів Суспільному, діти, які щодня виїжджають на навчання, можуть користуватися транспортом, який перевозить усіх пасажирів.

З 6 грудня 2021 року дозволили перевозити пасажирів на сидячих місцях і 50 відсотків стоячих, говорить Житник. "Ми подивилися наскільки завантажений комунальний транспорт і дійшли висновку, що перейдемо на той формат, який був до березня 2020 року. 30 дітей, які їздять на навчання в обласний центр, можуть спокійно користуватися громадськими автобусами".

За словами Віктора Житника, нині десять тисяч жителів селища перевозять п’ять автобусів і п’ять тролейбусів. "З 7:00 до 8:00 – це година пік. Потім цей транспорт використовується абсолютно неефективно. Перевозити ним по шість, вісім, максимум десять людей на салон – це не дуже по-господарськи".

На зупинці у селищі Нове о 6:45 місцеві жителі чекали автобус чи тролейбус, щоб їхати у Кропивницький. Серед них – учні, які навчаються у школах обласного центру. З двома дітьми стояла Ольга Бєльська. Каже, до 28 грудня учні з селища їздили до міських шкіл окремим автобусом. Кожного дня 45-48 дітей. "Автобус зняли. Нас не попередили офіційно. Вони так вирішили його забрати і все. Зараз проблема, бо не всі люди можуть виїхати".

О 7:10 приїхав автобус №274. Сидячі місця заповнили люди з попередньої зупинки. В автобус зайшли 30 дітей. На зупинці залишились два десятки людей.

Житель селища Нове Ярослав Василевський розповів: чекає на автобус 40 хвилин. "На центральній зупинці стояв, сюди прийшов. Дітей багато їде. Що, бідні такі, грошей нема на той автобус дитячий? Чи своїх дітей немає?"

Батьки дітей селища, які їздять на навчання у Кропивницький, готують до міськради колективне звернення, щоб автобус повернули, сказала мама двох школярів Ольга Бєльська.

Що відомо

З вересня 2020 року до грудня 2021 для учнів виділяли автобус комунального підприємства "Електротранс". З понеділка по п’ятницю він о 7:00 віз школярів з селища у місто, о 14:00 відвозив додому.

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