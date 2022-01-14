Коронавірус за добу підтвердили у 538 людей, троє померли на Сумщині

У Сумській області протягом останньої доби 13 січня коронавірус підтвердили у 538 осіб це на 28 людей більше ніж минулої доби. Смерть від коронавірусної хвороби підтвердили у трьох мешканців Сумщини. Це дані Міністерства охорони здоров`я України.

Першу дозу вакцини протягом минулої доби на Сумщині отримали 781 людина і ніхто не вакцинувався бустерною дозою . Загалом в облсті 846 894 вакцинованих осіб.

Всього на Сумщині діагноз "коронавірус" має 13 4086 мешканців.

На Сумщині, за даними РНБО, на 23.5% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. За останню добу ще 5 людей підключили до апарату ШВЛ. Тепер в області таких 29 людей.

Нагадаємо, в області функціонує мережа підрозділів вакцинації: 147 пунктів щеплення, 34 мобільні бригади. Крім цього створено 21 центр масової вакцинації населення.

Що відомо

У п'яти лікарнях на Сумщині з'являться кисневі станції. Що відомо.

В Україні виявили понад 7 тисяч випадків коронавірусу за добу — МОЗ.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

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