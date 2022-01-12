У п'яти лікарнях на Сумщині з'являться кисневі станції. Що відомо

П'ять лікарень Сумщини зможуть самостійно виробляти кисень. Це сумська міська лікарня №5 та міська лікарня Святого Пантелеймона, міська дитяча, обласна лікарня та Конотопська районна лікарня. Вони потрапили до переліку тих, які отримають кисневі станції за програмою Міністерства охорони здоров’я.

Придбають кисневі станції за гроші державного бюджету. Вартість однієї – майже 3 млн 200 тисяч гривень.

Попри те, що Сумщина вийшла з червоної зони карантину, кисень продовжує бути необхідним у медзакладах. Так, у лікарні №5 нині восьмеро людей потребують кисневої підтримки, розповіла завідувачка відділення Світлана Шкурко.

"Киснева терапія є першою і, безумовно, найважливішою у лікуванні таких хворих з негоспітальною пневмонією. Ці хворі кисневої підтримки потребують дуже довгий час. Інколи 7-10 днів, а інколи місяць і більше. Сподіваємось, що цей кисень у нас в лікарні буде в достатній кількості, бо це здоров’я наших хворих", – говорить Світлана Шкурко.

Терапевтичне відділення вже місяць працює за профілем, а до цього приймало лише хворих на коронавірус.

Фото: Суспільне Суми

Лікуються нині, зокрема й ті, хто переніс COVID-19 та пневмонію.

У реанімації мають 18 кисневих точок. Всі вони були задіяні під час спалаху коронавірусу. Тоді відчувалася нестача кисню, каже завідувач відділення.

"Принципові моменти – щоб не було перебоїв з киснем, тому що пацієнти в критичному стані – вони дуже чутливі до низької концентрації кисню. І ніяка терапія, ніякий апарат ШВЛ не замінить саме кисень. Тому, слава Богу, що ми уникали таких критичних ситуацій, тому що у нас є автономні джерела кисню, це кисневі концентратори. І вчасно вдавалось ті проблеми, які були з центральним киснепостачанням, вирішувати. Але кисневі концентратори – вони не дають тієї концентрації, не дають можливості забезпечити киснем саме критичного пацієнта", – говорить завідувач відділення інтенсивної терапії Ігор Бандура.

Під час підвищення захворюваності у п'ятій лікарні для хворих на коронавірус розгортали 290 ліжок, а також ліжка інтенсивної терапії. За період пандемії тут пролікували 3800 хворих, розповіла заступниця директора лікарні.

"У період пандемії 2021 року в нас були перебої з постачанням кисню, скріпленого газу від нашого постачальника. У нас виникла така потреба в наявності кисневої станції, яка сама генерує кисень. Якби вона в нас була, ми б не залежали від постачальника кисню", – говорить заступниця директора 5 міської лікарні Тетяна Ткач.

На території лікарні встановлено 5 кріоциліндрів. Але щоб не залежати від постачальників, краще мати власну кисневу станцію, вважає провідний інженер лікарні.

"Наш заклад потребує більше тисячі літрів на хвилину. Наразі у нас три тони тут зберігається кисню, всередині кисневого розподільчого пункту 500 літрів і ще дві бочки по 250 літрів. А також 80 балонів з киснем. Але запас є, поки є постачання вчасне", – говорить інженер лікарні Олександр Проценко.

Про те, що в період загострення епідситуації не вистачає кисню, каже і директор лікарні Святого Пантелеймона, яка розташована поруч із п’ятою. Тоді тут розгортали для ковідних хворих близько 15 ліжок, каже Володимир Поцелуєв.

Наприкінці 2021 року з державного бюджету на область виділили 3 млн гривень на проєктно-кошторисну документацію та встановлення кисневих станцій для опорних лікарень. Наказ про розподіл цих станцій лікарні прислали у грудні. У ньому йдеться, що кисневі станції отримають п'ять закладів Сумщини, з них чотири – сумські.

"Я особисто зв’язувався з представником МОЗу, і він сказав, що це буде такий контейнер на колесах, його привезуть, ваше завдання буде його підключити, дати туди електрику і трубопроводи, по яких піде кисень уже до палат хворих. Ми приблизно так розрахували, що якусь потребу перекриє ця киснева станція, іншу ми будемо забезпечувати все одно рідким киснем", – розповідає директор міської лікарні Святого Пантелеймона Володимир Поцелуєв.

На апаратній нараді при міському голові старша спеціалістка управління охорони здоров’я Наталія Кіпенко сказала, що ці станції не зможуть розв'язувати питання заощадження кисню у місткостях. Для цього потрібно придбавати додаткове обладнання.

"Потужність тієї станції, яка буде придбана за кошти державного бюджету – це вже надійде готова станція, але, на жаль, вона не дасть нам можливості закачувати цей кисень, який виробляється, у місткості, і потрібно одразу його підключати в мережу і використовувати", – пояснює Наталія Кіпенко.

Як сказав Володимир Поцелуєв, обладнання мають привезти протягом місяця, але встановлять його пізніше, після проведення всіх необхідних тендерів.