У Львові планують створити банк грудного молока. Для чого це потрібно

На базі Львівського обласного перинатального центру хочуть створити банк грудного молока. На це потрібно близько 11 мільйонів гривень. Також відкрити банк грудного молока планують і на базі Львівської обласної лікарні. Раніше приміщення для банку відремонтували та придбали частину обладнання за спонсорські гроші. Про те, чому в Україні необхідно створювати банки грудного молока, Суспільному розповіла завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених перинатального центру Вероніка Колдра.
Банк грудного молока хочуть відкрити в корпусі Львівської обласної лікарні. Приміщення для нього облаштували за гроші спонсорів. Також закупили частину обладнання. Аби банк запрацював, потрібно придбати ще 2 апарати. Кожен з них коштує приблизно по півтора мільйона гривень.
"80 % робіт для створення банку грудного молока вже проведено. Для відкриття банку грудного молока нам потрібно ще зовсім небагато – 2 апарати – це пастеризатор грудного молока і аналізатор грудного молока для того, щоб це молоко було якісне і корисне нашим новонародженим дітям", — каже завідувачка відділення патології недоношених Львівського неонатального центру Ольга Децик.
Зараз в приміщенні працює молочна кухня. Там мами можуть зціджувати молоко. Також там готують суміші для дітей.
"Для діток недоношених, із малою вагою, в яких є чи якась алергія, проблеми із травленням чи закрепи, чи коліки. Для кожного підбирається індивідуально, лікар підбирає", — каже медсестра відділення патології недоношених Василина Керич.
Облаштувати банк грудного молока хочуть і в Львівському перинатальному центрі. Для цього потрібно приблизно 11 мільйонів гривень.
"В ці гроші буде входити і навчання персоналу, і забезпечення розхідними матеріалами, і власне саме облаштування цього банку грудного молока. Коли жінка перенесла складну операцію, приймає медикаменти, які не сумісні із грудним вигодовуванням, вона має супутнє захворювання, вона має важкі інфекції і вона не зможе свою, зазвичай, передчасно народжену дитину годувати своїм молочком, в такому випадку на допомогу таким складним діткам приходить банк грудного молока", — каже завідувачка відділення інтенсивної терапії новонароджених перинатального центру Вероніка Колдра.
За словами завідувачки відділення патології недоношених Львівського неонатального центру Ольги Децик, відкривати відразу два банки грудного молока на Львівщині — економічно необґрунтовано:
"Адміністрація області має прийняти рішення, де буде створений банк грудного молока. До тої праці, яка вже вкладена в створення банку грудного молока – мені здається і адміністрація, і суспільство мали би долучитися, щоб ми могли його запустити".
Директорка Львівського перинатального центру Марія Малачинська каже, що на Львівщині має бути один банк – в їхньому центрі.
"Усі нарешті повинні зрозуміти, що банк грудного молока – це складова перинатальної допомоги, що надається лише в перинатальних центрах і не може бути інакших думок. Щодо придбання обладнання – держава сама повинна розуміти необхідність існування в Україні банків грудного молока, якщо хоче виховувати здорову націю. До слова, в Європі близько 300 банків грудного молока, а в Україні – 1", – каже Марія Малачинська.
Якщо керівники закладів нададуть пропозиції щодо закупівлі обладнання, їх розгляне профільна комісія, каже керівник обласного департаменту охорони здоров’я Орест Чемерис:
"Є бачення в цих двох закладах. Якщо керівники нададуть певні пропозиції – звичайно будемо розглядати. Будемо скеровувати на профільну комісію медичну депутатську. Якщо буде схвалено комісією, відповідно тоді ті кошти будуть профінансовані".
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