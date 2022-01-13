Черкаські школи перевірили на замінування

У Черкасах 13 січня перевірили інформацію про замінування шести шкіл. Як повідомила у коментарі Суспільному речниця Головного управління Нацполіції області, у школах вибухівки не знайшли.

У шести черкаських школах, учнів яких евакуювали 13 січня, ні вибухівки, ні підозрілих предметів не виявили, розповіла речниця. Відомості внесли до реєстру.

"Перевірка вказаних шкіл завершилась. Правоохоронці не виявили підозрілих предметів під час перевірок шкіл", — зауважила Зоя Вовк.

За словами заступниці міського голови Анастасії Чубіної, після евакуації учні продовжили заняття дистанційно:

"Навчання продовжили в дистанційній формі. Перепрошуємо у батьків за незручності, втім життя і здоров'я дітей — найцінніше", — зауважила Чубіна.

У коментарі Суспільному Анастасія Чубіна розповіла, що 14 січня у школах навчання відбудеться у звичайному режимі.

Що відомо

У Черкасах 12 січня та 13 січня замінували кілька шкіл, інформацію про це Суспільному підтвердила речниця Нацполіції області Зоя Вовк.

Заступниця міського голови Анастасія Чубіна повідомила, що заняття скасували та перевели дітей на дистанційне навчання.

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