"Крива йде вгору": у січні харків'яни стали частіше інфікуватися COVID

Кількість випадків захворювання на коронавірус у Харкові зростає щодня.

Про це 13 січня повідомила заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

"Кількість хворих зростає. Минулої доби зафіксовано 384 випадки, позавчора — 363, а ще раніше — 224, 173, 101. Крива йде вгору. Це легко пояснити, адже всі святкували Новий рік, ходили один до одного в гості, багато хто їздив відпочивати, а тепер ми зіткнулися з наслідками. Але є надія, що хворіти будемо не так сильно, як це було минулої хвилі, тому що на сьогодні ми маємо майже 50% вакцинованих проти 20%. Але ми все одно готуємося", — сказала віцемерка.

За її словами, з 1540 ліжок, відведених для хворих на коронавірус у міських лікарнях, зайняті 26%.

У поліклініках, на ринках, торговельних центрах у Харкові продовжують роботу пункти вакцинації, повідомила заступниця мера. Вона нагадала, що кожен щеплений також може отримати бустерне щеплення від COVID-19.

На Харківщині триває вакцинація медиків. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Харківщини Максима Хаустова, хоча б одну дозу вакцини від COVID на 13 січня отримали 99% від загальної кількості медпрацівників регіону.

З 31 січня невакцинованих від COVID-19 медиків в Україні відсторонятимуть від роботи.

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