"Крива йде вгору": у січні харків'яни стали частіше інфікуватися COVID

Кількість випадків захворювання на коронавірус у Харкові зростає щодня.
Про це 13 січня повідомила заступниця Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.
"Кількість хворих зростає. Минулої доби зафіксовано 384 випадки, позавчора — 363, а ще раніше — 224, 173, 101. Крива йде вгору. Це легко пояснити, адже всі святкували Новий рік, ходили один до одного в гості, багато хто їздив відпочивати, а тепер ми зіткнулися з наслідками. Але є надія, що хворіти будемо не так сильно, як це було минулої хвилі, тому що на сьогодні ми маємо майже 50% вакцинованих проти 20%. Але ми все одно готуємося", — сказала віцемерка.
За її словами, з 1540 ліжок, відведених для хворих на коронавірус у міських лікарнях, зайняті 26%.
У поліклініках, на ринках, торговельних центрах у Харкові продовжують роботу пункти вакцинації, повідомила заступниця мера. Вона нагадала, що кожен щеплений також може отримати бустерне щеплення від COVID-19.
На Харківщині триває вакцинація медиків. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Харківщини Максима Хаустова, хоча б одну дозу вакцини від COVID на 13 січня отримали 99% від загальної кількості медпрацівників регіону.
З 31 січня невакцинованих від COVID-19 медиків в Україні відсторонятимуть від роботи.
Що відомо
- За тиждень на Харківщині кількість випадків COVID зросла на 60%, повідомила Суспільному завідувачка відділення особливо небезпечних інфекцій центру контролю і профілактики хвороб Ганна Сухорукова. За її словами, в регіоні циркулює штам коронавірусу "Дельта", але не виключено, що поширюється і "Омікрон". Партію зразків з Харківщини до київської лабораторії відправили на перевірку 10 січня.
- Вчені Національної академії наук України дійшли висновку, що в Україні починається чергова хвиля захворюваності на коронавірус.
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