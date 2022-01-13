За добу на Харківщині — 560 випадків COVID

Минулої доби на Харківщині виявили 560 випадків коронавірусу, 257 людей одужали. До статистики внесли відомості про 11 смертей внаслідок COVID-19.

Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 246 764 людини, 13 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

"233 062 випадки одужання, 7253 випадки під медичним спостереженням, 6449 випадків летальні", — сказано у повідомленні.

За добу хворобу виявили у 384 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:

Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 31;

Чугуївський — 35;

Куп'янський — 5;

Ізюмський — 24;

Лозівський — 45;

Красноградський — 22;

Богодухівський — 14.

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Минулої доби в Україні виявили 10 046 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у м. Київ (997), Івано-Франківській (983), Львівській (949), Харківській (560) областях. За минулу добу в Україні зафіксували 191 смерть внаслідок коронавірусу.

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