За добу на Харківщині — 560 випадків COVID

Минулої доби на Харківщині виявили 560 випадків коронавірусу, 257 людей одужали. До статистики внесли відомості про 11 смертей внаслідок COVID-19.
Усього з початку карантину в регіоні на коронавірус захворіли 246 764 людини, 13 січня повідомили в обласному центрі контролю та профілактики хвороб.
"233 062 випадки одужання, 7253 випадки під медичним спостереженням, 6449 випадків летальні", — сказано у повідомленні.
За добу хворобу виявили у 384 жителів Харкова. COVID-19 також зареєстрували у жителів районів області:
- Харківський (без урахування випадків у Харкові) — 31;
- Чугуївський — 35;
- Куп'янський — 5;
- Ізюмський — 24;
- Лозівський — 45;
- Красноградський — 22;
- Богодухівський — 14.
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Минулої доби в Україні виявили 10 046 нових випадків COVID-19. Найбільша кількість підтверджених випадків зафіксована у м. Київ (997), Івано-Франківській (983), Львівській (949), Харківській (560) областях. За минулу добу в Україні зафіксували 191 смерть внаслідок коронавірусу.