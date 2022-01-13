Реаніматолога, який травмувався під час пожежі у Косівській центральній районній лікарні, готують до операції з пересадки шкіри. Поки медики Івано-Франківської обласної лікарні чистять йому рани. Про це Суспільному розповів медичний директор закладу Андрій Яворський.

"Лікарі ще чистять чоловікові рани. Вони — у ділянці живота, там є найглибша ділянка. Наступного тижня подивимося, наскільки рана буде чистою, і ухвалюватимемо рішення: будемо пересаджувати шкіру чи ні. Пересадка потребує чистої рани", — розповів Андрій Яворський.

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З його слів, шкіру для пересадки хірурги братимуть зі стегна пацієнта.

"Зараз чоловік — у задовільному стані. Скільки часу потрібно на одужання, визначатимемо наступного тижня. Щонайменше два-три тижні, бо це — тривалий процес", — сказав Андрій Яворський.

Він також додав, що пацієнт повністю забезпечений потрібними медикаментами.

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"Згідно з договором частину медикаментів надає медзаклад відповідно до програми медичних гарантій, а частину компенсує Фонд соцстрахування", — розповів медичний директор обласної клінічної лікарні.

Що відомо

У Косівській центральній районній лікарні, що на Івано-Франківщині, 28 грудня сталася пожежа. Загинули троє пацієнтів медзакладу. Займання виникло о 21:22 на першому поверсі 4-поверхової будівлі лікарні — в реанімації.

Внаслідок пожежі вночі 29 грудня в Івано-Франківську обласну клінічну лікарню з Косівської районної госпіталізували трьох медиків, двоє з них — у критичному стані.

Причиною займання в Косівській центральній районній лікарні на Івано-Франківщині стало порушення правил пожежної безпеки. В реанімаційному відділенні працювали одночасно п’ять кисневих концентраторів. Це зумовило перенасичення повітря киснем.

На Івано-Франківщині 30 грудня оголосили днем жалоби за загиблими у пожежі в Косівській центральній районній лікарні.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова просить посилити контроль за дотриманням лікарнями Івано-Франківщини пожежної безпеки. Відповідні звернення вона підготувала та надіслала у кілька відомств.

Увечері 29 грудня приблизно о 20:00 в Івано-Франківській обласній клінічній лікарні померла молодша медична сестра, яка отримала 90% опіків тіла під час пожежі у Косівській ЦРЛ.

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