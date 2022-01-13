Із вертепом та піснями: як щедрували черкаські школярі

Учні Черкаської спеціалізованої школи №20 защедрували в освітньому закладі. Традицію започаткували одинадцять років тому, відтоді щороку на Маланки щедрують розповіла Суспільному художня керівниця школи Наталія Висоцька.

13 січня школярі готувались до виступу: одягали хустки, зав’язували пояси та повторювали слова. Окрім співів, шестикласник Ілля носив різдвяну зірку. Пояснив, чому це важливо:

"Щоб прославляти Ісуса Хреста, бо він родився десь на небесах, на зірці".

Додавала ритм співу за допомогою бубна одинадцятикласниця Владислава Гетало. Вона розповіла, що такі традиції у школі їй подобаються:

"У мене бабуся була в народному колективі і я зараз. Така гордість, що я можу продовжити бабусині традиції. Ми повинні продовжувати українські традиції і приносити людям звісточку. Щастя – це дуже важливо особливо зараз".

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Суспільне Черкаси Поліна Жубжицька

У холі збирались учні молодших класів, вчителі та працівники школи. Творчий колектив розпочав виступ із вітальної пісні. У їхньому репертуарі сім композицій.

До щедрувальників вибіг і символ 2022 року – тигреня. Цю роль виконувала другокласниця Поліна Жубжицька.

"Я розповідала їм, що я можу хвостиком крутити. Бажала їм щастя, здоров’я".

Третій рік поспіль долучається до щедрування одинадцятикласниця Дар’я Неводова. За словами дівчини, щороку намагаються дивувати глядачів новими піснями, тому дуже чекала на це свято.

Суспільне Черкаси

Започаткували цю традицію одинадцять років тому, розповіла Наталія Висоцька:

"Нас запросили до Великобританії, тоді була така нагода була, щоб передавати там традиції українські. І перш за все ми зрозуміли, що найкраще наші традиції передадуть колядки і щедрівки. Коли ми співаємо колядки, ми розуміємо своє коріння, що ми маємо бути тут і що ми маємо для своєї країни щось робити".

Суспільне Черкаси

За словами вчительки початкових класів Ольги Придаток, таке дійство їй сподобалося:

"Українські традиції потрібно підтримувати, продовжувати, звичайно знайомити наших діток з ними".

Третьокласниці Поліна Івенко та Аліса Чайка зауважили, що виступ та костюми їм сподобались.

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