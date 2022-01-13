П'ять проєктів: Скічко розповів, що очікує черкаську медицину у 2022

Із 2022 року на Черкащині планують реалізувати п'ять медичних проєктів. Більша частина з них розрахована на два роки, повідомив під час пресконференції 13 січня голова Черкаської облдержадміністрації Олександр Скічко.

Відтак, запланували реконструкцію п'яти лікарень та придбання для них обладнання, зауважив Олександр Скічко.

Перший проєкт

За словами голови ЧОДА, у планах завершити масштабну реконструкцію Черкаської обласної лікарні, що розпочали у 2021 році. Значну частину часу приділити підготовці проєктно-кошторисної документації.

"Зі стартом будівельного сезону, який розпочнеться в березні – квітні, плануємо розпочати роботи. За програмою "Велике будівництво" передбачена реконструкція всіх корпусів. І семиповерхового корпусу, і п'яти-, і дев'ятиповерхового. Реконструкція реанімації. Включно з доброустроєм території. Це має бути заклад з найкращими спеціалістами, матеріально-технічною базою. І заклад, в якому всі жителі області зможуть отримати якісні послуги", – поінформував Олександр Скічко.

Суспільне Черкаси Презентація медичного проєкту

Він додав, що також планують побудувати гуртожиток для лікарів, яких нині не вистачає і яких можуть залучати з інших областей, та для жителів області, які приїдуть на консультацію в обласну лікарню з віддалених районів.

Другий проєкт

За словами Олександра Скічка, Черкащина – одна з областей, де немає сучасного центру екстреної медичної допомоги, який зосереджений в одному місці. Тому серед медичних проєктів буде і будівництво центру екстреної медичної допомоги.

Суспільне Черкаси Презентація медичного проєкту

"Це проєкт розпочатий в сімнадцятому чи вісімнадцятому році. Був викопаний котлован. На цьому все зупинилося. Далі були "розборки" з прокуратурою, правоохоронними органами. На сьогодні ми звільнилися від "шлейфів". Розірваний договір з підрядником. Ми закупили й оновили весь автомобільний парк екстреної медичної допомоги області. Наступний крок – будівництво центру екстреної медичної допомоги, який об'єднає всі зусилля", – розповів голова Черкаської ОДА.

Третій проєкт

За словами Олександра Скічка, продовжать реконструкцію Черкаської обласної дитячої лікарні. Нині, зазначив він, це одна з найсучасніших лікарень області.

Суспільне Черкаси Презентація медичного проєкту

"Не вистачає відділення екстреної медичної допомоги. Дитячого діагностичного відділення з боксованими палатами. Обладнання, яке було закуплене, нині не відповідає сучасним вимогам. Наше завдання – зробити в області найкращу дитячу обласну лікарню, де зможуть отримувати консультації всі діти області", – прокоментував голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

Він додав, що були попередні розмови з міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком про те, щоб з двох дитячих лікарень – міської та обласної – зробити один центр.

"Не йде мова про скорочення персоналу", – додав Олександр Скічко. За його словами, йдеться про надання якісних послуг в одному місці.

Четвертий проєкт

Серед проєктів і кардіоцентр. Він, зауважив голова ОДА, повинен ввійти в топ-3 кардіоцентрів України. Там будуватимуть новий корпус та гелікоптерний майданчик. Зокрема, нині йде мова про будівництво корпусу серцево-судинної хірургії.

П'ятий проєкт

П'ятим проєктом є придбання обладнання для онкодиспансеру.

"На сьогодні це розширить і пакет послуг, і якість надання цих послуг. Це сучасна технологія, яка зможе допомагати в лікуванні онкохворих. Мова йде про будівництво бункера і купівлю лінійного прискорювача", – зауважив Олександр Скічко. На будівництво бункера шукатимуть кошти в обласному бюджеті.

Чотири проєкти, крім онкодиспансеру, медичної галузі Черкащини реалізовуватимуть в межах президентської програми "Велике будівництво" і фінансуватимуть з державного бюджету. На реалізацію передбачено понад три мільярди гривень. Більша частина з проєктів розрахована на два роки. Основна частина коштів спрямована на закупівлю коштовного обладнання, повідомив Скічко.

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