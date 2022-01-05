Під час зимових канікул кількість охочих забронювати житло для відпочинку зростає, відповідно зростає кількість оголошень, але деякі з них можуть бути "шахрайськими". Суспільне поговорило із адвокаткою Мариною Суткович про те, на що варто звернути увагу під час вибору турагентства, в яких випадках можна вимагати компенсації від туроператора та які можуть бути умови скасування поїздки у разі позитивного тесту на коронавірус перед самим вильотом.

На що треба звертати увагу під час вибору турагентства?

Потрібно бути уважним в інтернеті, в соцмережах. Можна зустріти тих самих "туристичних шахраїв", коли заманюють особу низькою ціною, неринковою. Вона пише в приватні повідомлення нібито менеджеру турагентства, перераховує попередню оплату на картку, після цього менеджер просто зникає. Спершу необхідно укладати договір, а лише потім перераховувати кошти за послуги тощо. Перевіряти по найменуванню, по прізвищу імені по батькові чи ідентифікаційному номеру в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Ця інформація є відкритою та загальнодоступною.

Перевірити, чи є така особа в реєстрі і зареєстрований вид економічної діяльності, а саме діяльність туристичних агентств. Після цього необхідно укласти відповідний письмовий договір.

Марина Суткович, фото: Суспільне

Договір ви укладаєте не лише між вами та туристичним агентом, а туристичний агент діє від імені та за дорученням туроператора. У цьому разі турагент виступає посередником між вами та туроператором, а туристичні послуги зобов'язані надати вам саме туроператор. У договорі обов'язково має бути зазначений документ, на підставі якого діє турагент. Як правило, це може бути агентський договір, де зазначена його дата і реквізити. На сайті туроператора ви можете подивитися, чи дійсно туроператор співпрацює з таким турагентом. Якщо ця інформація не зазначена, ви можете звернутися безпосередньо до туроператора і з'ясувати, чи дійсно цей турагент співпрацює з туроператором.

Кошти потрібно перераховувати не на картку фізичної особи, а обов'язково на розрахунковий рахунок з відповідними реквізитами з призначенням платежу на туристичні послуги.

Отримавши номер заявки, по цьому номеру ви можете на сайті більшості туроператорів перевірити статус своєї заявки та чи надійшли кошти від турагента до туроператора.

Як діяти туристу, коли його ошукали щодо готелю або виліт взагалі скасували?

Турист повинен надати свою претензію і повідомити її турагенту, який повинен довести до відома туроператора. І знову ж таки потрібно пам'ятати, що договір фактично укладений між вами та туроператором, який несе відповідальність за ненадання вам якісної туристичної послуги за невідповідність готелю заявленим вимогам та іншим умовам, які прописані в договорі.

Ви маєте право вимагати усунення цього недоліку, для того, щоб вам надали готель відповідний умовам договору, не завжди звісно це можливо в короткий строк. Ви завжди в такому випадку маєте право на відшкодування збитків, які були вам завдані неналежними діями туроператором. Претензії можна пред'являти й турагенту, якщо він не виконав свій відрізок обов'язків: наприклад, неправильно вас проінформував про час і місце прибуття, або не передав необхідну інформацію туроператору.

Для подальшого відшкодування збитків та витрати необхідно підписувати договір, де всі ці пункти прописані. Якщо не вдалося вирішити це в досудовому порядку, ви завжди можете звернутися з позовом до суду і попросити відшкодувати ваші збитки за умови наявності у вас документального підтвердження понесених вами витрат.

Якщо у людини перед поїздкою виявляється коронавірус, чи компенсується клієнту вартість витрат?

Все залежить від того, на якому етапі це виявилося. Якщо завчасно, то турист має право відмовитися від виконання договору. Однак знову ж таки треба звернутися до положень договору, може передбачений певний штраф, якщо турист розриває договір за власною ініціативою. Тоді компенсують не повну вартість.

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