Штраф до 1000 євро: деякі міста Німеччини офіційно заборонили купатися в Рейні

У Німеччині в Дюссельдорфі офіційно заборонили купатися в Рейні. Обмеження діє з цього тижня. Порушникам загрожує штраф до 1000 євро. Таку ж заборону запровадило і місто Нойс, розташоване на протилежному боці річки.

Про це повідомляє DW.

Під “купанням” мається на увазі “умисне перебування у воді глибше за щиколотку”.

У Кельні, Бонні, Дуйсбурзі та інших містах купатися в Рейні офіційно не заборонили, але настійно рекомендують цього не робити. Про це йдеться на міських сайтах і численних плакатах біля річки.

Як пояснює DW, заборона не пов’язана з якістю води, що є відносно високою. Причина, чому людей закликають не купатися в Рейні — це небезпечні течії.

Навіть якщо зайти в річку неглибоко, є велика небезпека, що людину затягне й віднесе потоком. Крім того, по Рейну активно ходять судна, і це додатковий ризик для здоров'я і життя плавців. З початку літа в Рейні потонули вже кілька людей.

“У небезпеці перебувають не тільки купальники, а і можливі очевидці, які намагаються надати допомогу, а також професійні рятувальники, які приходять їм на допомогу”, — йдеться в заяві міської влади Дюссельдорфа.

Представники асоціації рятувальників Німеччини підтримали заборону.