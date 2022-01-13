Кропивничан зі Щедрим вечором вітав Дід Мороз на мотосанях

Дід Мороз на мотосанях вітав кропивничан з Новим роком та Щедрим вечором. Пригощав цукерками, мав інші гостинці. Суспільне дізнавалось, хто влаштував акцію, що дарували містянам та чому.

На мотосанях на площу Героїв Майдану приїхав кропивничанин Олександр Митрофанов. Він власноруч перетворив свій мотоцикл на новорічні сани. Шкіряний байкерський одяг змінив на вбрання Діда Мороза: ”Хотів поздоровити людей з Новим роком. Я – мотоцикліст, придумав таку штуку, щоб було оригінально. Такого ніхто ще не робив”.

На оздоблення мотоцикла, сказав, витратив два тижні: ”Все зробив з фанери: оленів, санчата, усе інше. Ялинку купив”.

З перехожими фотографувався. Дітям і дорослим дарував солодощі, тим, хто має кота чи собаку, передавав гостинці для них – корм.

Суспільне: Кропивницький

Скільки грошей витратив на подарунки, чоловік не рахував. На площі кропивничан вітав упродовж години.

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