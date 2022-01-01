Кулеба привітав Польщу з початком головування в ОБСЄ

Міністр закордонних справ України привітав свого колегу міністра закордонних справ Польщі Збігнєва Рау з початком головування його країни в ОБСЄ.
Про це міністр Кулеба написав на своїй сторінці у Twitter.
"Вітаю колегу та друга Збігнєва Рау з початком головування Польщі в ОБСЄ. Очікую на плідну співпрацю задля захисту принципів ОБСЄ, зокрема права держав обирати власне майбутнє, відновлення поваги до міжнародного права та територіальної цілісності України", – написав Кулеба
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