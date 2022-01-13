14 січня на Дніпропетровщині очікуються складні погодні умови. Про це йдеться у повідомленні дніпроптеровського регіонального центру з гідрометеорології, яке отримало Суспільне.

Синоптики прогнозують посилення західного вітру до 15-20 м/с, вдень до 25-28 м/с. Очікується туман, видимість 100-300 метрів. На дорогах ожеледиця.

Ускладнення погодних умов відповідає II рівню небезпечності, що може призвести до збоїв роботи в енергетичній галузі, зв’язку та автомобільного транспорту.

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