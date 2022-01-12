Понад дві сотні підгодівельних комплексів та сімсот п’ятдесят годівниць для диких тварин облаштували на території лісництв Житомирщини. Комплекси передбачені для харчування козуль, кабанів, оленів та лосів у зимовий період. Про це Суспільному розповів мисливствознавець Городницького лісового господарства Володимир Демчук.

За його словами, найчастіше в зимовий період звірів годують зерном, а саме: кукурудзою, пшеницею та вівсом.

"Підгодовуємо копитних: оленів, кабанів, козуль, – каже Володимир Демчук. – Ще заєць підходить і харчується. Ми заготовляємо зернових у межах 50 тонн".

Фото: Управління лісового та мисливського господарства

Єгер Городницького лісгоспу Віктор Ільчук розповів, що для козуль та оленів у лісництвах також заготовлюють сіно та віники з листяних порід дерев.

"Все залежить від того, чи багато снігу, – каже Віктор Ільчук. – Якщо багато снігу, то тварини їдять більше сіна, бо його важче добувати з-під снігу. Якщо снігу менше, то вони їдять в лісі в своїх природних умовах. Віники ми заготовляємо наприкінці травня, тоді в деревині найбільше поживних речовин. Ми заготовляємо віники переважно для козулі та оленя".

Фото: Управління лісового та мисливського господарства

Фото: Управління лісового та мисливського господарства

Віктор Ільчук каже, що їжу для підгодівлі диких тварин на майданчики привозять щоденно.

"Коли звірям важко добувати корм, то ми їм підсипаємо зерно та підвозимо сіно, – каже Віктор Ільчук. – Контролюємо кожен день, а дивимося по ходу – скільки з'їли. Як більше, то більше підсипаємо, менше – то менше. Вранці звірі зазвичай йдуть з підгодівельних майданчиків. Вони ввечері приходять, а зранку йдуть. Вчора приїхали, коза лежала тут за сіном".

Фото: Суспільне Житомир

Впродовж минулого року для харчування диких звірів у лісництвах області побудували вісімдесят підгодівельних майданчиків та три сотні годівниць. Завідувач сектору мисливського господарства обласного управління лісового та мисливського господарства Роман Логвінчук каже, що їжу для тварин починають заготовлювати ще влітку.

"Заготовили до 270 тонн зернових, з них – близько 150 тонн кукурудзи, а також до 80 тонн сіна, – каже Роман Логвінчук. – В місцях підгодівлі щодня викладаються корми і сіно по мірі поїдання".

Фото: Суспільне Житомир Роман Логвінчук

Кількість харчів для підгодівлі розраховують від чисельності диких тварин у лісомисливському господарстві з урахуванням їхнього річного приросту.

Фото: Суспільне Житомир

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