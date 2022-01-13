У Казахстані розпочалося виведення військ ОДКБ

У Казахстані в четвер, 13 січня, розпочалося виведення сил Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). В Алмати на плацу Військового інституту сухопутних військ відбулась церемонія проводів військовослужбовців ОДКБ, повідомляє “Хабар 24”.
Після урочистої церемонії військові відправилися в аеропорт Алмати. За даними “Хабар 24”, очікується, що їхня відправка займе кілька днів. Для цього передбачили близько 100 рейсів військово-транспортними літаками Іл-76 МД.
Генсек Організації договору про колективну безпеку Олександр Зась на церемонії в Алмати підтвердив завершення місії контингенту ОДКБ у Казахстані, передає “Хабар 24”. За його словами, операція у Казахстані стала першим реальним застосуванням колективних сил ОДКБ. Зась повідомив, що були задіяні понад 2000 миротворців та близько 250 одиниць техніки.
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Загальна чисельність контингенту ОДКБ у Казахстані становила 2,5 тисячі військових. Сили ОДКБ були розвернуті у двох містах — Алматі й столиці, повідомляє КазТАГ.
11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії Організації Договору колективної безпеки в країні. Він сказав, що виведення сил розпочнеться 13 січня і триватиме 10 днів.
Що відомо
- У Казахстані 1 січня розпочалися протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.
- Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.
- 7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).
- У Казахстані затримали майже 10 тисяч учасників протестів станом на ранок 11 січня.
- В Казахстані призначили нового прем'єр-міністра. Ним став Аліхан Смаїлов.
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