У Казахстані розпочалося виведення військ ОДКБ

У Казахстані в четвер, 13 січня, розпочалося виведення сил Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ). В Алмати на плацу Військового інституту сухопутних військ відбулась церемонія проводів військовослужбовців ОДКБ, повідомляє “Хабар 24”.

Після урочистої церемонії військові відправилися в аеропорт Алмати. За даними “Хабар 24”, очікується, що їхня відправка займе кілька днів. Для цього передбачили близько 100 рейсів військово-транспортними літаками Іл-76 МД.

Генсек Організації договору про колективну безпеку Олександр Зась на церемонії в Алмати підтвердив завершення місії контингенту ОДКБ у Казахстані, передає “Хабар 24”. За його словами, операція у Казахстані стала першим реальним застосуванням колективних сил ОДКБ. Зась повідомив, що були задіяні понад 2000 миротворців та близько 250 одиниць техніки.

Загальна чисельність контингенту ОДКБ у Казахстані становила 2,5 тисячі військових. Сили ОДКБ були розвернуті у двох містах — Алматі й столиці, повідомляє КазТАГ.

11 січня президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії Організації Договору колективної безпеки в країні. Він сказав, що виведення сил розпочнеться 13 січня і триватиме 10 днів.

Що відомо

У Казахстані 1 січня розпочалися протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

У Казахстані затримали майже 10 тисяч учасників протестів станом на ранок 11 січня.

В Казахстані призначили нового прем'єр-міністра. Ним став Аліхан Смаїлов.

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