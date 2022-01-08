На Черкащині 11-річний хлопчик травмувався піротехнікою

У селі на Черкащині школяр травмувався піротехнікою, яку знайшов на вулиці. Про це Суспільному повідомила речниця головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

За словами речниці, подія сталася сьогодні, 8 січня, у селі Червона Слобода Черкаського району.

"11-річний хлопчик знайшов на вулиці новорічний феєрверк та підпалив його. Він спалахнув, дитина отримала термічний опік обличчя та кистей", — розповіла Зоя Вовк.

Хлопчика, додала вона, шпиталізували до Першої міської лікарні. Там йому наклали пов'язки та надали необхідну допомогу.

Поліція внесла відомості до Єдиного обліку.

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