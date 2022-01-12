Шукали дві доби: неповнолітню черкащанку знайшли в іншій області

Неповнолітню дівчину із Золотоноші, яка пішла з дому 10 січня, знайшли у Донецькій області. Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління Нацполіції області Зоя Вовк.

За словами Зої Вовк, дівчину шукали як по всій Черкащині, так і в інших областях.

"Поліцейські Донеччини встановили місцезнаходження дівчини. Вона поїхала до своєї сестри, що проживає в одному із сіл Донецької області", — розповіла речниця.

Дівчина поїхала погостювати до родички в іншу область, при цьому не сказавши нічого рідним, зауважила Зоя Вовк. Вона додала, що жертвою злочину дівчина не стала.

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