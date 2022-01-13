У Сумській області протягом останньої доби 12 січня коронавірус підтвердили у 510 осіб. 11 мешканців області померли від ускладнень хвороби. Це дані Міністерства охорони здоров`я України за 13 січня.

У Конотопському районі захворіли 43 людини, в Охтирському 74, Роменському 33, Сумському – 335, у Шосткинському районі – 25 осіб.

За добу 230 мешканців Сумщини одужали від COVID-19. Наразі з активним діагнозом "коронавірус" в області 3275 людини.

Першу дозу вакцини протягом минулої доби на Сумщині отримали 916 людей, вакцинувалася бустерною дозою 1 людина. Загалом в облсті 846 685 вакцинованих осіб.

На Сумщині, за даними РНБО, на 22.6% заповнені ліжка в лікарнях, які виділені для пацієнтів з коронавірусом та підозрою на інфікування. За останню добу ще двох людей підключили до апарату ШВЛ. Тепер в області таких 24 людини. 86 осіб вчора, 12 січня, виписали з лікарень Сумщини після лікування коронавірусу.

Нагадаємо, в області функціонує мережа підрозділів вакцинації: 147 пунктів щеплення, 34 мобільні бригади. Крім цього створено 21 центр масової вакцинації населення.

Що відомо

У п'яти лікарнях на Сумщині з'являться кисневі станції. Що відомо.

В Україні виявили понад 7 тисяч випадків коронавірусу за добу — МОЗ.

Міністерство охорони здоров'я розглядає можливість дозволити з квітня 2022 робити щеплення проти коронавірусу дітям від 5 років.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

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