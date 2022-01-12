У Маріуполі, біля офісу ДТЕК Донецькі електромережі, пройшла акція протесту. Мітингувальники вимагали від енергетиків припинити відключення електроенергії, налагодити роботу контакт-центру та врегулювати ситуацію зі стрибками напруги у мережі, повідомляє кореспондентка Суспільного.

12-го січня, близько пів сотні маріупольців із плакатами, біля приміщення ДТЕК Донецькі електромережі, вимагали припинити відключення електроенергії.

За словами жителя Маріуполя Антона Ясина, відключення відбуваються щомісяця.

"Буває ненадовго, але частіше вони бувають по 12-16 годин. Разом відключається опалення, батареї стають холодними. Зазвичай це відбувається при непогоді. Пішов дощ, подув вітер, випав сніг – і відразу знаєш, що світла не буде", — розповів маріуполець.

Суспільне Донбас Марупольці вимагали від енергетиків припинити відключення електроенергії та врегулювати ситуацію зі стрибками напруги у мережі

До людей, які зібрались на акцію протесту вийшов операційний директор підприємства Дмитро Шпуталов. Він зазначив, що відключення електроенергії — аварійні, а не віялові.

"Це аварійні відключення. Планових відключень із 25 грудня по 10 січня не було заплановано жодною компанією України", — розповів Шпуталов.

Марупольці, які прийшли на мітинг, просили налагодити роботу кол-центру. За їх словами, додзвонитись та подати заявку на ремонт мережі неможливо, тому підприємство не можете вчасно відреагувати. Також учасники акції скаржились на стрибки напруги у мережі.

Дмитро Шпуталов наголосив, що при стрибках напруги споживачам потрібно звертатися до енергетиків для проведення експертизи. При неможливості зв’язатися із кол-центром — писати в Telegram-канал.

"Мережі зношені, ми працюємо в тих рамках, які нам дає регулятор. У нас проходять відкриті слухання, у нас є плани перспективного розвитку, ми працюємо для області, а не лише для одного міста. Тому ми не можемо весь бюджет інвестпрограми розподілити на одне місто", — пояснив Шпуталов.

За словами начальника сектору превентивної комунікації Маріупольського районного управління поліції Віктора Дацуна, акція проходила мирно.

"Ніхто не порушує громадський порядок, присутніх приблизно 50 осіб", — розповів Віктор Дацун.

Що відомо

Присутні на акції протесту заявили, що звертатимуться зі скаргою на роботу донецьких енергетиків до Держенергонагляду та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

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