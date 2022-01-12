Казахстанські військові, які брали участь у придушенні протестів в Алмати, використовували блакитні шоломи миротворчих сил Організації Об’єднаних Націй попри те, що не мали права це робити.

Як повідомляє Радіо Азаттик, військових у блакитних шоломах та написом "United Nations" помітили на фотографіях, оприлюднених 8 січня Associated Press. 10 січня представник миротворчої місії ООН підтвердив виданню електронною поштою, що озброєні люди на зображеннях, якими поділилося AP, не були частиною миротворчої місії ООН.

"Ми передали нашу стурбованість із цього питання постійному представництву Казахстану", — зазначив він.

Прессекретар наголосив, що країни, які надають війська та поліцію Організації Об'єднаних Націй, повинні використовувати відзнаки ООН лише тоді, коли вони виконують мандатні завдання як миротворці ООН.

Згодом представник Міністерства оборони Казахстану ідентифікував військових у блакитних шоломах як частину батальйону КАЗБАТ, який пов’язаний з ООН. Водночас він визнав, що вони не були частиною будь-якої місії ООН, а виконували завдання з охорони стратегічних об’єктів, аеропортів та урядових будівель.

При цьому постійний представник Казахстану в ООН Магжан Ільясов 10 січня написав у Twitter, що миротворчий підрозділ Міноборони привели у стан підвищеної боєздатності "для надання допомоги та захисту стратегічних об'єктів міста від терористів та екстремістів". Посадовець зазначив, що окрім шоломів, які були одягнені як елемент офіційного екіпірування місцевих миротворців за сигналом тривоги, жодне спорядження з позначкою "ООН" не використовувалося.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

У Казахстані затримали майже 10 тисяч учасників протестів станом на ранок 11 січня.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) в країні. За його словами, виведення сил розпочнеться 13 січня.

В Казахстані призначили нового прем'єр-міністра. Ним став Аліхан Смаїлов.

ОБСЄ закликає владу Казахстану повернути населенню доступ до інтернету.

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