ОБСЄ закликає владу Казахстану повернути населенню доступ до інтернету

ОБСЄ виступило із закликом до влади Казахстану повернути населенню країни доступ до інтернету після того, як він був відключений на тлі масових протестів.

Відповідну заяву зробила представниця ОБСЄ із питань свободи ЗМІ Тереза Рібейро, повідомляється на сайті організації.

"Після запеклих зіткнень у Казахстані, які почалися тиждень тому, нападів зазнали багато національних та іноземних журналістів та офісів ЗМІ. Надходили повідомлення про короткочасні затримання працівників ЗМІ по всій країні та відмову у в'їзді в країну іноземним кореспондентам. Доступ до інтернету в Казахстані було обмежено, внаслідок чого населення залишилося без достатньої інформації про події", — йдеться у повідомленні.

Відтак Рібейро закликала створити безпечні умови роботи для журналістів та відновити доступ до інтернету в країні.

"Необмежений доступ до інформації в автономному та онлайн-режимі є важливим елементом громадської безпеки й завжди повинен дотримуватися. Я закликаю владу Казахстану зберігати, захищати та просувати свободу ЗМІ в країні на благо та всебічну безпеку країни та регіону ОБСЄ в цілому", — додала вона.

Посадовиця нагадала про важливу роль ЗМІ у сучасному світі.

"ЗМІ існують для того, щоб інформувати громадськість вільним, справедливим та незалежним чином. Це – життєво важлива функція у суспільстві. Тому журналісти мають бути у безпеці при виконанні своєї роботи за будь-яких обставин", — наголосила Рібейро.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

У Казахстані затримали майже 10 тисяч учасників протестів станом на ранок 11 січня.

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв оголосив про завершення основної місії Організації Договору колективної безпеки (ОДКБ) в країні. За його словами, виведення сил розпочнеться 13 січня.

В Казахстані призначили нового прем'єр-міністра. Ним став Аліхан Смаїлов.

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