На Миколаївщині з 31 січня без вакцинації не допускатимуть до робочого місця

З 31 січня 2022 року відсторонять від роботи без збереження заробітної плати представників певних професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням.

Про це під час брифінгу розповів головний державний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко.

За словами Володимира Клочка, згідно з наказом № 2664 Міністерства здоров’я України від 30.11 2021 обов’язково мають щепитися працівники органів місцевого самоврядування, закладів охорони здоров’я державної та комунальної форми власності та працівники комунальних підприємств, установ та організацій.

"Працівники вищезазначених установ, які не отримають принаймні одну дозу вакцини до 31 січня, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати", — розказав Володимир Клочко.

За словами Володимира Клочка, станом на 12 січня на Миколаївщині вакциновані понад 90 відсотків медичних працівників.

"На сьогодні вакциновані 30 тисяч 528 медиків. Проте, я хочу нагадати, що є люди, які мають постійні медичні відводи від проведення щеплень, це обґрунтовано оформляється певним документом. Тобто всі 100 відсотків не можуть бути щеплені, деякі тимчасово не можуть бути щеплені, це також обґрунтовується певним документом", — розказав Володимир Клочко.

Що відомо

За добу 11 січня на Миколаївщині вакциновані 2446 людей. Усього вакциновані 795 699 людей. Загальна кількість захворілих, вакцинованих хоча б однією дозою становить 8,2 відсотка.

Бустерну дозу станом на 11 січня на Миколаївщині отримала 1071 людина. Для людей, які отримали бустерну дозу, тривалість сертифікату про вакцинацію подовжується на 270 діб.

У Миколаївській області працюють 113 пунктів щеплення, 16 центрів вакцинації, 24 мобільні бригади, також медики роблять щеплення на підприємствах.

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