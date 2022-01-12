Відправив “Новою поштою” справний комп’ютер, а до отримувача дійшов тільки корпус без передньої панелі та внутрішніх елементів. Про це Віталій Шимко зі Сновська написав на своїй сторінці у Фейсбуці. У коментарі Суспільному розповів про деталі справи.

Віталій Шимко побачив у соцмережах оголошення жительки Козельця Валентини Харченко про те, що її дітям потрібен комп’ютер.

У Віталія такий був, він ним не користувався. Каже, перед відправленням замінив кнопку ввімкнення на системному блоці та ліхтарик на моніторі. Ремонт обійшовся у 1000 гривень.

Оцінив посилку у відділенні практично навмання – у дві тисячі гривень.

Наступного дня зателефонувала отримувачка.

“Отримала, каже. А чого він, каже, у вас розібраний?” "Як?" – кажу. Я так понатирав його, щоб чистий. Я так люблю – щоб люди, які отримали, не ображалися. Чистий, відремонтований – як треба. Вона каже: “Зараз надішлю фото”. Надіслала фото – а там комп’ютер у такій пилюці, розібрана ця стінка уся бокова, передня частина уся витягнута. Наче не мій комп’ютер, а на смітнику хтось знайшов і сфотографував”.

ФОТО: Суспільне Чернігів Фото розібраного системного блоку на "Новій пошті"

Отримувачка написала скаргу у відділенні, де забирала посилку. Віталію це не вдалося зробити одразу.

“Не хотіли бланки давати для скарг, грубо так поводилися”.

Також Віталія обурив маршрут, який проїхала його посилка.

“А я по телефону відслідковував, що комп’ютер пішов на Чернігів, звідти – на Київ, побув у Києві в трьох відділеннях зв’язку “Нової пошти”, тоді пішов на Бровари. Ходив кругами. І потім отримали в Козельці вже сміття коробку, а не комп’ютер”.

В результаті чоловік таки написав скаргу та зателефонував на гарячу лінію компанії, де йому пообіцяли розібратися в ситуації. Віталій збирався йти в суд, але 12 січня з ним зв’язалися представники “Нової пошти” і відшкодували збиток у оціненій сумі – дві тисячі гривень.

“Він коштує то більше, але я його оцінив у дві – от вони мені дві тисячі й віддали”.

На офіційній Фейсбук-сторінці “Нової пошти” у відповідь на звернення з приводу цієї ситуації написали так:

“Ми щиро перепрошуємо, що в нашій співпраці сталася подібна ситуація. Бачимо, що претензію від відправника прикріплено до інформаційно системи. Ми перевіримо деталі щодо ситуації та згодом повернемося з результатом”.

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