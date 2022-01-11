Приміщення обласного товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка у Чернігові здадуть в оренду через аукціон. Дата його проведення та умови поки що невідомі.

Зі слів заступника голови обласної ради Дмитра Блауша, умови мають прописати таким чином, щоб товариству "Просвіта" залишити частину будівлі.

"Є домовленість обласної ради про те, що "Просвіті" залишити частину цього приміщення, і саме в аукціоні будуть передбачені умови для орендаря, який буде брати цю будівлю в оренду. Він буде розуміти, що якась кімната, якісь 60-80 квадратів вони будуть залишені за "Просвітою". Усе інше, безумовно, буде здане в оренду найближчим часом, я думаю, після свят ми будемо виставляти це на Прозоро", – розповів Дмитро Блауш.

Обласне товариство "Просвіта" імені Тараса Шевченка розміщується у будівлі на вулиці Хлібопекарська, 10 у Чернігові з 1992 року. Декілька днів тому організацію попередили, щоб вивезли свої речі.

"Це просто намагання відібрати приміщення історичне, красиве, у центрі міста, бо кожні чиновники, які приходять до влади, як у калейдоскопі міняються одне за одним, вони всі хочуть що-небудь ухопити. Що-небудь покласти у кишеню, не розуміючи що таке "Просвіта", для них це абсолютно далеке", – каже почесний голова обласного товариства "Просвіта" Василь Чепурний.

ФОТО: Суспільне Чернігів Будівля обласного товариства "Просвіта" імені Шевченка

Попередили про виселення через рішення Господарського суду про стягнення боргу з орендної плати та повернення майна.

В управлінні коммайна обласної ради сказали, що станом на 9 вересня, борг Просвіти перед управлінням склав 228 тисяч гривень з ПДВ. Як він накопичився, ще тоді пояснив голова товариства "Просвіта" Олександр Шевченко. До 2020-го року товариство платило пільгову орендну плату – до 18 гривень на місяць. Потім на час карантину дозволили не платити взагалі. А з червня 2021-го встановили комерційну вартість оренди – 18 тисяч 700 гривень плюс комунальні платежі. Борг почав накопичуватися. Щоб переоформити договір на пільгові умови, його потрібно було сплатити.

"Просвіта" там не виконувала свої зобов’язання по оплаті оренди ну і, безумовно, ми мусимо виконувати рішення суду, як законний орган, який має передбачати усі державні вимоги. Якщо брати історично, на початку взагалі вона не мала платити гроші. Потім попереднє скликання обласної ради прийняло рішення, що виставить ціну. "Просвіта" з цим не погоджувалася, півтора-два роки не платила. І вже в сумі цих збитків був позов до суду, ну і маємо, те, що маємо", – каже заступник голови обласної ради Дмитро Блауш.

ФОТО: Суспільне Чернігів Дмитро Блауш

Договір оренди у "Просвіти" закінчився, новий не оформили. Управління коммайна обласної ради готується виставити приміщення на Хлібопекарській на відкритий аукціон.

Співвласник приватної школи "МудрАнгелики" та депутат облради Ігор Романенко підтвердив Суспільному, що розглядав можливість участі в аукціоні. Будівля на Хлібопекарській могла б стати одним із навчальних корпусів для початкової, старшої школи або гуртків. Можливість залишити там кімнату для "Просвіти" він не прокоментував. Сказав, що приміщення в теперішньому стані експлуатувати не можна, там потрібен ремонт.

"Так зацікавленість є, а чому ні? Ну якщо це буде, звичайно, треба обрахувати економіку. Тобто станом на сьогодні ми не розуміємо і не знаємо, яка собівартість оренди майна, які будуть додаткові інвестиційні зобов'язання. Тому що будівля доведена до жахливого стану, і вона станом на сьогодні не може експлуатуватися у тому вигляді, в якому вона є. Там відсутнє опалення, там протікає дах", – каже співвласник приватної школи "МудрАнгелики" Ігор Романенко.

ФОТО: Суспільне Чернігів Ігор Романенко

Обласна рада передає приміщення від балансоутримувача – управління архітектури ОДА комунальному підприємству "Діловий центр" облради.

Коли оголосять аукціон, наразі не знають, сказав директор КП Олександр Кузьменко. Спершу будівлю треба прийняти на баланс. Зробити це поки не можуть, бо "Просвіта" не вивезла свої речі.

Читайте також:

Змінили замки й зачинили двері: «Просвіті» не дозволили користуватися приміщенням на Хлібопекарській