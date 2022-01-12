На Закарпатті у приватній клініці "Prevention", яку МОЗ виключив з переліку медзакладів вакцинації, продовжили щеплення пацієнтів. Про це 12 січня повідомив головний лікар медичного закладу Віктор Петров на власній сторінці у Facebook. В Ужгородській РДА розповіли, що щеплення у закладі проводять у рамках правового поля.

Про проведення вакцинації у медзакладах клініки "Prevention" повідомили і в соцмережах приватної клініки. Лікарі щепитимуть вакцинами AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer, Moderna. Проводять і бустерне щеплення.

"Ми дуже вдячні колегам та нашим друзям з інших медичних закладів за таку ініціативу", — йдеться у повідомленні на сторінці медзакладу.

Медичний заклад, у якому створили "кабінет анонімної вакцинації" виключили з переліку закладів охорони здоров'я 9 грудня 2021 року.

"Є заклади, працівники яких не читають алгоритми міністерства і не чують попереджень. Вони свідомо порушують ліцензійні умови провадження медичної діяльності, тому будуть покарані", — розповів на брифінгу 10 грудня 2021 року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Заступник голови Ужгородської РДА, керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації на території Ужгородського району Віталій Дупин розповів 12 січня у телефонному коментарі Суспільному, що медзаклад до списку МОЗ не включали, однак, заклад діє у рамках правового поля.

"Сімейні лікарі, які працюють у медзакладі, заключили декларації з громадянами. Людей, які вакцинувалися у цьому медзакладі та бажають продовжити щеплення бустерною або додатковою дозою вносять до списку. Далі замовляють інший заклад, який включений до переліку вакцинації. Це може бути центр первинної медико-санітарної допомоги. Тобто, будь-який заклад до якого виїжджає мобільна бригада та щеплює цих осіб", — розповів Віталій Дупин.

Суспільне телефонувало головному лікарю медзакладу "Prevention" Віктору Петрову, щоб отримати коментар. Проте він на дзвінки не відповів.

Суспільне готове оприлюднити позицію медзакладу "Prevention". Для цього рекомендуємо зв'затися з редакцією у будь-який зручний спосіб.

Що відомо:

Кабінет анонімного щеплення від коронавірусу в Ужгороді відкрили 17 листопада у клініці "Prevention".

19 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив: відкриття анонімного кабінету вакцинації від коронавірусу на Закарпатті перевіряє МОЗ.

19 листопада директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА Анатолій Пшеничний Суспільному повідомив: ні з ним, ні з епідеміологами відкриття такого кабінету Петров не погоджував. Тому призначив службову перевірку.

9 грудня "Prevention" виключили з переліку медзакладів, які проводять щеплення проти COVID-19 на Закарпатті.

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