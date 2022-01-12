У Львові розробили додаток для безготівкової оплати за проїзд у громадському транспорті. Він запрацює після впровадження е-квитка. Про це повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Зараз цей додаток тестують. Зокрема, на безпеку, аби гроші пасажирів були захищеними. У додатку можна буде придбати стандартний пересадковий квиток. Також можна буде купити квитки на один, два, три чи сім днів.

"У майбутньому ми можемо цю цифру змінювати, відповідно до потреб туристів чи мешканців. Також є можливість придбати довгостроковий квиток – на цьому етапі на 30, 180 та 365 днів. Мобільний додаток має вкладку з маршрутами та функцію "спланувати маршрут", якою в майбутньому буде дуже зручно користуватися", — розповів провідний інженер ІТ-супроводу в проєкті "Леокарт" Олександр Гудима.

Як додали у пресслужбі Львівської міської ради, додаток запрацює на другому етапі впровадження е-квитка у Львові. Це кінець першого — початок другого кварталу. Тобто, додаток має запрацювати у квітні.

Пасажири зможуть оплачувати проїзд за допомогою спеціального мобільного застосунку, банківської картки, загальної транспортної картки "ЛеоКарт", або персоналізованої загальної транспортної картки "ЛеоКарт".

Суспільне Львів У Львові розробили додаток для безготівкової оплати за проїзд у громадському транспорті

Загальну транспортну картку можна буде купити в мережі роздрібної торгівлі або в Центрі обслуговування пасажирів, без надання жодних документів. У Львівській МТГ діятиме близько 400 точок продажу таких транспортних карток. Персоналізовану загальну транспортну картку "ЛеоКарт" можна буде придбати в Центрі обслуговування пасажирів, надавши необхідні документи та фото.

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