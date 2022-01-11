У Львові 13 січня мають розпочати впроваджувати електронний квиток. Впроваджують його поетапно. Почали з пільговиків. Зараз їм безкоштовно видають персоналізовану картку, яка дає право на безоплатний проїзд в міському транспорті.

Також зараз тестують додаток для проїзду.

Мешканка Дублян Марія Припутяка прийшла у Центр обслуговування пасажирів, що на вулиці Горбачевського у Львові, аби забрати свій е-квиток.

Суспільне Львів Мешканка Дублян Марія Припутяка

"Прийшло повідомлення 6 січня в обід. Ну то вже не було можливості їхати, то вирішили сьогодні. Побачимо, що з того буде, я дуже рідко їжджу", — каже жінка.

У вівторок, 11 січня, біля Центру утворилася черга із пасажирів. Усі вони прийшли забрати свої е-квитки. Мешканців Львівської громади повідомляють про те, що їхня картка готова – смс-повідомленням, телефонними дзвінком або надсилають повідомлення на електронну пошту. У "Львівавтодорі" кажуть, що інформування – смс-повідомленням – найефективніше.

"Закупили блок-смс, продумали як воно має працювати і запустили з минулого тижня смс-інформування. Перший день роботи смс-інформування – 5 січня. 35 % людей прийшло, тих, що отримали смс-ки. 6 число – 50 %. Вчора (10 січня, – ред) прийшли близько 120 %, тому що люди, які не прийшли 5 і 6 масово прийшли", — каже директор комунального підприємства "Львівавтодор" Микола Власюк.

Від 13 січня – пільговики можуть їздити у громадському транспорті безкоштовно із е-квитком, а не з посвідченням.

"Ми поступово виводимо із обігу посвідчення. Починаючи із березня ми плануємо повністю перейти на надання права пільговикам проїзду виключно на підставі транспортних карток Леокарт. І наше завдання зараз впродовж січня-лютого видати усім, хто звертається, транспортні картки", — каже директор департаменту міської мобільності Олег Забарило.

Суспільне Львів Як мешканці Львівської громади отримують е-квиток

Згодом е-квитком зможуть користуватися усі охочі. Пасажири зможуть купити транспортні картки. Вони вартують – 60 гривень. Планують відкрити близько 400 точок для їхнього продажу. Також отримати транспортну картку мають і студенти.

"Використовуючи термінали для поповнення транспортних карток – можна буде їх запрограмувати чи на здійснення разових поїздок, чи на здійснення поїздок на підставі місячних, тримісячних, піврічних чи річних абонементів", — додає Олег Забарило.

Повністю запрацювати е-квиток може навесні. Після того, як перейдуть на безготівкову оплату – встановлять і нові тарифи, які затвердив виконком. Вартість одноразового електронного квитка у Львові становитиме 10 гривень. Якщо купувати квиток у водія – він коштуватиме 15 гривень.

Суспільне Львів Як мешканці Львівської громади отримують е-квиток

У Центрі обслуговування пасажирів можна отримати картку та подати документи. Загалом, це можна зробити у 26 пунктах. Отримати — у 17. Вони є в райадміністраціях, комунальних підприємствах та центрах надання адмінпослуг.

Також подати документи можна через особистий кабінет мешканця. У Львівській громаді є приблизно 200 000 пільговиків. Половина з них подали документи. Отримали пільгові е-квитки більше 10 000 людей.

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