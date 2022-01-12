Майже 700 касових апаратів встановили підприємці на Закарпатті від початку 2022 року. З них — понад 600 програмних реєстраторів розрахункових операцій, — розповіла у ефірі програми "Сьогодні. Головне" начальниця управління електронних сервісів держподаткової служби у Закарпатській області Мар'яна Решетар.
За її словами, кількість встановлених реєстраторів у перші 10 днів січня 2022 року перевищує показник за листопад 2021 року.
"Якщо у листопаді зареєстрували програмні РРО близько 120 платників податків, то за грудень реєстрація значно зросла. Зареєстровано близько 1400 програмних РРО. З 1 до 10 січня зареєстрували понад 600", — розповіла Мар'яна Решетар.
Вона повідомила, що упродовж перших 10 днів січня на Закарпатті підприємці зареєстрували 77 класичних РРО. Упродовж грудня 2021 року — близько 300.
Що відомо:
- Від нового року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.
- Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.
- У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.
- Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.