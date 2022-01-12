Майже 700 касових апаратів встановили підприємці на Закарпатті від початку 2022 року. З них — понад 600 програмних реєстраторів розрахункових операцій, — розповіла у ефірі програми "Сьогодні. Головне" начальниця управління електронних сервісів держподаткової служби у Закарпатській області Мар'яна Решетар.

За її словами, кількість встановлених реєстраторів у перші 10 днів січня 2022 року перевищує показник за листопад 2021 року.

"Якщо у листопаді зареєстрували програмні РРО близько 120 платників податків, то за грудень реєстрація значно зросла. Зареєстровано близько 1400 програмних РРО. З 1 до 10 січня зареєстрували понад 600", — розповіла Мар'яна Решетар.

Вона повідомила, що упродовж перших 10 днів січня на Закарпатті підприємці зареєстрували 77 класичних РРО. Упродовж грудня 2021 року — близько 300.

Що відомо:

Від нового року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його простіше — через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150% від суми чека.

Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

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