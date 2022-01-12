457 випадків COVID-19 підтвердили на Харківщині за добу

11 січня у Харківській області підтвердили 457 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужали 240 людей, зареєстровано 11 смертей внаслідок COVID-19.

З початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 246 204 випадків, повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб. З них: 232 805 хворих одужали, 6438 — померли.

Серед хворих за добу:

379 — жителі Харківського району (363 — міста Харкова);

29 — Ізюмського;

23 — Куп'янського;

14 — Чугуївського;

6 — Красноградського;

по 3 — Лозівського та Богодухівського.

За добу 11 січня в Україні виявили 7117 нових підтверджених випадків COVID-19.

Що відомо