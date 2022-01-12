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457 випадків COVID-19 підтвердили на Харківщині за добу
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457 випадків COVID-19 підтвердили на Харківщині за добу

Інфографіка
Ганна Цьомик
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457 випадків COVID-19 підтвердили на Харківщині за добу Суспільне Харків

11 січня у Харківській області підтвердили 457 нових випадків коронавірусної хвороби. Одужали 240 людей, зареєстровано 11 смертей внаслідок COVID-19.

З початку пандемії у Харківській області загалом підтвердили 246 204 випадків, повідомляє обласний центр контролю та профілактики хвороб. З них: 232 805 хворих одужали, 6438 — померли.

Серед хворих за добу:

  • 379 — жителі Харківського району (363 — міста Харкова);
  • 29 — Ізюмського;
  • 23 — Куп'янського;
  • 14 — Чугуївського;
  • 6 — Красноградського;
  • по 3 — Лозівського та Богодухівського.

За добу 11 січня в Україні виявили 7117 нових підтверджених випадків COVID-19.

Що відомо

  • Уряд продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року.
  • Пункти щеплення та центри вакцинації на Харківщині: список, мапа.
  • В Україні дозволили бустерне щеплення від COVID-19 для всіх повнолітніх.
  • Бустерна доза вакцини проти COVID-19. Як вона діє та чи захищає від "Омікрону".
  • На Харківщині зростає захворюваність на COVID — дані міськради та епідеміологів.
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