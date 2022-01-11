Капелан і священник Православної церкви України Дмитро Поворотний запрошує музикантів з гітарами проїхатися військовими дислокаціями на Донбасі. Увесь музичний тур на чолі з капеланом відбувається за один день.
"Цей посил, коли ми говоримо, що хлопці — ви не одні. За вашими плечима й інші люди тримають свої рубежі, і музиканти, наші митці, які нашу українську культуру тримають, бо якщо ми програємо, хоч на одному з цих напрямків — навіть ваша перемога, військова, — вона нанівець зведеться", — пояснює отець.
Дмитро Поворотний став капеланом у 2014 році. Розповідає: тоді прийшов у військкомат у рясі й сказав, що може бути корисним на війні як священник: "І почалася війна для мене: спочатку як опіка військових духовна, потім гуманітарна допомога військовим".
Перед Новим Роком отець Дмитро разом із музикантами проїхалися з концертами військовими дислокаціями на Донбасі, щоб привезти їм передчуття свята. Разом із ними вирушила і знімальна група "Суспільне. Культура". Дивіться їхній фільм "Вертеп" — історію про милосердя, розуміння потреби та допомогу як стан.
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