Капелан і священник Православної церкви України Дмитро Поворотний запрошує музикантів з гітарами проїхатися військовими дислокаціями на Донбасі. Увесь музичний тур на чолі з капеланом відбувається за один день.

"Цей посил, коли ми говоримо, що хлопці — ви не одні. За вашими плечима й інші люди тримають свої рубежі, і музиканти, наші митці, які нашу українську культуру тримають, бо якщо ми програємо, хоч на одному з цих напрямків — навіть ваша перемога, військова, — вона нанівець зведеться", — пояснює отець.

Дмитро Поворотний став капеланом у 2014 році. Розповідає: тоді прийшов у військкомат у рясі й сказав, що може бути корисним на війні як священник: "І почалася війна для мене: спочатку як опіка військових духовна, потім гуманітарна допомога військовим".

Перед Новим Роком отець Дмитро разом із музикантами проїхалися з концертами військовими дислокаціями на Донбасі, щоб привезти їм передчуття свята. Разом із ними вирушила і знімальна група "Суспільне. Культура". Дивіться їхній фільм "Вертеп" — історію про милосердя, розуміння потреби та допомогу як стан.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Президент підписав закон про військових капеланів

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу