Суд продовжив арешт екскоменданту "Ізоляції" Куликовському

Шевченківський районний суд Києва продовжив на понад місяць арешт Дениса Куликовського, колишнього коменданта організованої окупантами у Донецьку в'язниці "Ізоляція".

Таке рішення суд ухвалив за результатами закритого засідання наприкінці грудня 2021 року, зазначається у матеріалах справи. Відповідно до них, Куликовський перебуватиме під арештом щонайменше до 2 лютого 2022 року.

"Застосований до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою підлягає продовженню терміном на 36 (тридцять шість) днів, тобто до 2 лютого 2022 року, включно", – йдеться у тексті ухвали.

Протягом цього часу слідство встановлюватиме очевидців та осіб, які можуть мати інформацію про скоєння ним Куликовським злочинів, щоб допитати їх. Додатково слідчі планують допитати свідків та потерпілих із використанням відповідних фото- та відеоматеріалів.

При цьому суд вважає, у разі, якщо підозрюваний опиниться на волі, він може знищити документи, впливати на слідство та намагатися втекти на окуповану територію.

Що відомо

У Києві 9 листопада 2021-го затримали одного з керівників в'язниці, яку бойовики самоназваної "ДНР" зробили в артцентрі "Ізоляція", Дениса Куліковського на прізвисько "Палич".

Блогер та журналіст Станіслав Асєєв, який довгий час пробув у полоні в "Ізоляції", розповів каналу "Україна 24", що під час ув'язнення окрім тортур полонені зазнавали жорстокого побиття і навіть насильства з боку Куліковського зокрема. За його словами, крики людей Куликовський наказував заглушати радянськими піснями, які співали самі в'язні.

10 листопада у Приморському суді Маріуполя обрали запобіжний захід Куліковському – його взяли під варту строком на 60 діб без права внесення застави. Під час засідання Куліковський заявив, що проживає у Києві ще з 2019 року.

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