У сховищах державного архіву Кіровоградської області температура + 7 градусів при нормі +17-19. Опалення не передбачене проєктом. Потрібну температуру має забезпечувати система вентиляції, вона вийшла з ладу. Найстаріший документ в архіві – 1759 року. Є метрична книга про народження українського письменника, театрального режисера Марка Кропивницького. Суспільне розповість які ще документи зберігають в архіві та скільки треба грошей на ремонт вентиляції.

У семи сховищах державного архіву області зберігають півтора мільйона документів. Завідувачка Світлана Лізогуб працює тут 14 років. Зберігає документи з рішеннями місцевої влади за останні 100 років: "Починаючи з 1919 року. Записуємо все, що надходить у фонд. Якщо цього не зробити, то знайти потім нереально".

За рік в архіві обробили чотири тисячі запитів та отримали 120 тисяч документів. Директорка Лілія Маренець вважає, для обслуговування цих фондів потрібно удвічі більше працівників.

"У двох корпусах працює 39 людей. Я вважаю, це замало. Ми підраховували, що за нашими нормативними вимогами повинно бути 80-85 працівників".

Щоб довше зберігати документи, потрібен найменший доступ денного світла, температура повітря +17-19 градусів, вологість — до 70 відсотків. "У нас повністю відсутня система кондиціонування і вентиляції повітря, яка була встановлена під час будівництва нашого архіву. Вона вже вийшла з ладу і застаріла. Я так думаю, щоб її замінити, потрібно декілька десятків мільйонів гривень", – каже Лілія Маренець.

За словами Лілії Маринець, цьогоріч розроблять проєктно-кошторисну документацію для встановлення кондиціонування. Скільки треба на це грошей, не рахували.

Начальник відділу управління проектами департаменту капітального будівництва облдержадміністрації Ростислав Погребнюк розповів Суспільному, що службову записку щодо неналежного технічного стану будівлі архіву отримали від директорки 13 січня 2021 року. У ній було прохання провести обстеження та розробити проектно-кошторисну документацію для проведення ремонтних робіт.

"Але у бюджеті 2021 року не було передбаченого грошей на ремонт, тому департамент капітального будівництва рекомендуватиме переглянути кошторис на 2022 рік. Скільки грошей потрібно буде, буде відомо лише після розробки проектно-кошторисної документації. На її виготовлення потрібно чекати два-три місяці".

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