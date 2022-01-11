Медзаклади Краматорська отримали гуманітарну допомогу

Військові привезли допомогу двом медзакладам Краматорська за гуманітарним проєктом "Допомога Схід". Для ковідного відділення КНП "Міська лікарня №3" – медичне обладнання. Для маленьких пацієнтів, які лежать у стаціонарі дитячої лікарні – солодощі.

"Ми готуємося до нової хвилі ковіду, яку очікуємо в лютому, березні, і ми вдячні, розуміємо, чого ця допомога варта, нам це здорово допоможе", — розповів генеральний директор КНП "Міська лікарня №3" Олексій Яковленко.

Медичне обладнання для лікарні привезли з Франції за гуманітарним проєктом "Допомога Схід".

"За минулий рік із Франції в Україну в рамках проєкту надійшло 83 тони гуманітарного вантажу медичного призначення на суму більш ніж 29 мільйонів гривень. Проєкт українських військових не бере ані копійки бюджетних коштів. Він допомагає заощаджувати кошти та спрямовувати їх на нагальні потреби медичних закладів", — розповів керівник гуманітарного проєкту "Допомога Схід" Борис Кутовий.

За цим же проєктом привітали пацієнтів стаціонарного відділення дитячої лікарні. Святкову акцію назвали "Різдвяний караван казок" та роздали дітям пакунки з солодощами.

"У нас сьогодні 117 дітей знаходяться на лікуванні, тому ці діти сьогодні отримають подарунки. Думаю, вони будуть щасливі", – каже генеральна директорка Дитячого територіального медичного об’єднання Краматорської міськради Наталя Капуста.

Всього до цієї лікарні привезли 250 пакунків із солодощами.

"Не всі діти можуть зустріти новорічні та різдвяні свята в рідних стінах, деякі лікуються у стаціонарних умовах. Наша мета – подарувати частину тепла та забезпечити необхідні умови для святкування", - каже командувач об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєва.

Загалом на Донбасі так планують привітати три тисячі дітей.

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