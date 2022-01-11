202 людини на Закарпатті щепилися бустерною дозою

Бустерною дозою від COVID-19 вакцинувалися 202 людини на Закарпатті. За 10 січня — 61 людина, — повідомляють на офіційному сайті вакцинації в Україні.

Також 1021 людина вакцинувалася вперше, 2167 – вдруге. Від початку кампанії на Закарпатті завершили цикл щеплень майже 272 тисячі людей. Головна епідеміологиня Закарпаття Вікторія Тимчик каже: це близько 22% населення краю.

Додаткове щеплення зробили впродовж 10 січня 13 людей.

Що відомо:

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