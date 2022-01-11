Правоохоронці розслідують загибель двох українських військових, які 10 січня підірвались на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Українські військові загинули під час відновлення мінно-вибухових загороджень на підконтрольній Україні території поблизу Крутої Балки на Донеччині.

Правоохоронці за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого в умовах особливого періоду).

На місці події проводять слідчі дії.

Що відомо

10 січня загинули двоє українських військових, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої.

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