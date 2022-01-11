logo logo
Правоохоронці розслідують загибель двох українських військових
ДОНБАСООСПРОКУРАТУРАРегіони

Правоохоронці розслідують загибель двох українських військових

Олександра Папіна
·
Правоохоронці розслідують загибель двох українських військових Місце загибелі українських військових, фото: Офіс генерального прокурора України

Правоохоронці розслідують загибель двох українських військових, які 10 січня підірвались на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора України.

Українські військові загинули під час відновлення мінно-вибухових загороджень на підконтрольній Україні території поблизу Крутої Балки на Донеччині.

Правоохоронці за цим фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 425 Кримінального кодексу України (недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчиненого в умовах особливого періоду).

На місці події проводять слідчі дії.

Що відомо

  • 10 січня загинули двоє українських військових, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої.

Читайте усі новини Донбасу у Telegram та Viber

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди