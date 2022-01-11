7-річна Ліліана одужала після важкої генералізованої форми правця. Зараз дитина приїжджає на планові обстеження до травматологів. Ліліана проходить реабілітацію. Про це у коментарі Суспільному повідомила заступниця директора з медичної частини ОХМАТДИТу Олена Березовська.

Дівчинку виписали з лікарні 11 вересня. У липні дитина потрапила до лікарні з Мостиського району. У неї був перелом руки та інфікування правцем. Місяць дитина провела на апараті штучної вентиляції легень, адже мала гарячку і судоми. Дитина не була вакцинована.

"У серпні у неї утворилися контрактури на руках і ногах, дитина потребувала реабілітації. Тоді їй збирали гроші, аби придбати ортези для ніг. Це був найважчий випадок правця у Львівській області. Зараз Ліліана проходить реабілітацію і має деякі залишкові явища хвороби — їй розробляє ніжки реабілітолог. Це усе було наслідком правцю", — каже Олена Березовська.

Зараз батьки планують провакцинувати дитину від правця.

"Ми говорили з нашим сімейним про вакцину і ми її обов’язково зробимо", — каже мама дівчинки.

Правець — це гостре інфекційне захворювання. Як інформує Міністерство охорони здоров’я, інфікуватися правцем можна під час потрапляння бруду у рану або поріз, внаслідок укусів тварин, травмування гострими предметами чи уламками деревини. Від людини до людини правець не передається. Захистити від правця може лише вакцинація.

Що відомо

У липні 2020 року 17-річного мешканця Львова госпіталізували до обласної дитячої лікарні "Охматдит" з інфікуванням правцем. Про це Суспільному повідомила директорка Львівської обласної дитячої лікарні "Охматдит" Олександра Бурда.

Хлопець травмувався, відпочиваючи за межами міста. Він перелізав через паркан і травмував стегно. Оскільки хлопець мав щеплення від правця, його госпіталізували у стані середньої важкості.

У липні 2021 року до тієї ж лікарні потрапила 7-річна Ліліана. Її стан був важким. Дитина не була вакцинована.

На Львівщині знизився рівень щеплень у 2021 році. Це стосується, зокрема, вакцинації дорослих від дифтерії та правця — щепилися втричі менше людей, ніж у до пандемічний час. Також знизився рівень рутинної, тобто обов'язкової вакцинації, дітей.

Про це у коментарі Суспільному розповіла лікарка-епідеміолог Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гончар.

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