Рутинна вакцинація. На Львівщині знизився рівень щеплень у 2021 році

На Львівщині знизився рівень щеплень у 2021 році. Це стосується, зокрема, вакцинації дорослих від дифтерії та правця — щепилися втричі менше людей, ніж у до пандемічний час. Також знизився рівень рутинної, тобто обов'язкової вакцинації, дітей.

Про це у коментарі Суспільному розповіла лікарка-епідеміолог Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Гончар.

"Нас турбує зменшення охоплення вакцинації дорослого населення від дифтерії і правця. Якщо у до пандемічний період було провакциновано 140 тисяч людей, то за 11 місяців 2021 року — близько 41 тисячі. Випадки правця можуть зустрічатися незалежно від того, чи є пандемія, чи ні", — каже Наталія Гончар.

Рутинна вакцинація дітей у 2021 році

Також, за словами Наталії Гончар, незначно, але знизилися показники вакцинації дітей. Так, якщо у до пандемічний час було вакциновано 70% дітей, то зараз цифра знизилася до 65%.

"Це стосується вакцинації від кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В. Трошки гірша ситуація з ревакцинацією школярів. На 10% знизилася кількість вакцинованих повторно у 14 років від поліомієліту. Серед 16-річних дітей також знизився рівень вакцинації. Якщо раніше це було в межах 78%, то зараз — 56%. Це понад 14 тисяч, а в до пандемічний період ми вакцинували 20 тисяч", — каже Наталія Гончар.

В Україні діє календар щеплень для вакцинації за віком. Здебільшого основні вакцини отримують у дитячому віці, а для дорослих є обов'язкова вакцинація від дифтерії та правця кожні 10 років. Останню таку отримують у 16 років, а далі у 26, 36, 46 і т.д. Для того, щоб отримати щеплення потрібно звернутися до сімейного лікаря.

Календар вакцинації

У пологовому будинку проводять вакцинацію від туберкульозу та гепатиту В. Наступна вакцинація в медичному закладі, на дільниці.

У два місяці дитині проводять вакцинацію від кашлюку, дифтерії, правця, поліомієліту, гепатиту В і гемофільної інфекції.

Наступні щеплення — у чотири місяці — дифтерія, кашлюк, правець, поліомієліт, гемофільна інфекції. У шість місяців: гепатит В, дифтерія, кашлюк, правець, поліомієліт. У 12 місяців вакцинація проти гемофільної інфекції і кору, краснухи і паротиту.

У 18 місяців вакцинують від дифтерії, кашлюка, правця, поліомієліту.

МОЗ України Календар профілактики щеплень

За словами Наталії Гончар, на Львівщині цих вакцин є достатньо. Дитина чи дорослий, який має вакцинуватися не може мати ознак ГРВІ. Абсолютні протипоказання до щеплення живими вакцинами є: анафілактична реакція на першу дозу, тяжка імуносупресія, вагітність, імунодефіцит.

За даними МОЗ, імунізація запобігає 2–3 млн смертей у світі щороку. Ще 1,5 млн людей можна врятувати, якщо охоплення щепленнями збільшиться.

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