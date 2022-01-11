Учні 10 шкіл міста Світловодськ Кіровоградської області другий день навчаються дистанційно. Причина – холод у класах, розповіла Суспільному виконуюча обов'язки керівника управління освіти міськради Лариса Сачевська. Заступник голови Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Поліщук сказав, у міському управлінні освіти своєчасно не провели тендери на закупівлю харчів: "Дітей немає чим годувати. Я маю достовірні відомості про температуру повітря у школах".

За словами Сергія Поліщука, температура у школах наступна:

Школа №1 +17°

Школа №2 +20°

Школа №3 +16°

Школа №4 +17°

Школа №5 +20°

Школа №7 +18°

Школа №9 +18°

Школа №10 +15°

У школах не мають постачальників продуктів, сказав Сергій Поліщук: "Міська рада, відвертаючи увагу від цієї проблеми, звертає увагу жителів Світловодська на важку тему їх відносин зі "Світловодськпобутом" – це підприємство, яке опалює місто".

Що говорять у департаменті освіти області?

Керівниця департаменту Ельза Лещенко розповіла, Світловодська громада – єдина в області яка не оголосила тендери для постачальників харчування у школи. "Всі територіальні громади, своєчасно, по всій області це зробили для того, щоб 10 січня, у другий семестр прийшли діти, і харчувались. В місті Світловодськ 10 шкіл. Павлівське НВО, яке входить до Світловодської громади – вони працюють, селище Власівка – школа теж працює. Працюють всі садочки. Тому, те, що школи працюють, бо немає опалення – це не зовсім правда".

За словами Ельзи Лещенко, у міськраді Світловодська пообіцяли укласти угоди сьогодні, 11 січня: "За добу угоди укласти можливо. Перший шлях – перекласти угоди з тими, хто постачальником був до грудня-місяця, або з новими постачальниками до закінчення тендерної процедури. Зробити це для того, щоб діти змогли прийти на навчання у школи".

Ельза Лещенко вважає, що на управлінців громади найперше можуть вплинути її жителі: "Якщо посадовець не працює на громаду, вони повинні з нього питати. Ситуація незрозуміла – сьогодні один начальник управління освіти, завтра інший, але результат управління не повинен відображатись на учнях, кухарах та вчителях".

Керівник міськради Андрій Маліцький на телефонні дзвінки не відповідає.

У Faseboor-спільноті "Світловодські новини" місцеві жителі ситуацію з навчанням школярів дистанційно коментують так:

"Але ж не тільки через опалення діти навчаються вдома, а ще через не можливість харчуватися. У нас в класі 18 градусів. Ми не проти ходити в школу та давати дітям з собою їжу. Але ж не виводять дітей на навчання", – пише Ирина Белич.

"Не тільки в школах а у квартирах така температура, включаємо обігрівач", – Катерина Яшниченко.

"Одні кричать немає харчування, інші – тепла. Чи у школах немає ні тепла, ні опалення? Докерувались!", – Алина Алексеева.