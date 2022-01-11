У Миколаєві в результаті дорожньо-транспортної пригоди за участі тролейбуса травмувалась 34-річна жінка.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла речниця Головного управління Національної поліції Миколаївської області Тетяна Петрова.

За словами директора підприємства "Миколаївелектротранс "Юрія Сметани, інформацію про даний факт вони отримали 10 січня від правоохоронних органів.

"Наразі всю інформацію, яка потрібна для проведення слідчих дій, передаємо до правоохоронних органів. Надали інформацію про всі транспортні засоби комунального підприємства, які рухались у вказаний час у вказаному заявником місці. Додатково на підприємстві проводиться внутрішнє службове розслідування", – розказав Юрій Сметана.

Фото: Ольга Руда / Суспільне Миколаїв Зупинка Водопровідна, де сталась ДТП

Станом на 11 січня ім'я водія тролейбуса – невідоме. За словами речниці Головного управління Національної поліції у Миколаївській області Тетяни Петрової, поліція відкрила кримінальне провадження

"За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за частиною першою статті 286 Кримінального кодексу України, а саме: порушення правил безпеки дорожнього руху, або експлуатація транспорту особою, яка керує транспортними засобами. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до трьох років. Наразі слідчі встановлюють транспортний засіб та усі обставини автопригоди", – розказала Тетяна Петрова.

Фото: Ольга Руда / Суспільне Миколаїв Анастасія Бзова

Миколаївчанка Анастасія Бзова зламала стопу, коли заходила до тролейбуса на зупинці Водопровідна. За її словами, о 7:30 8 січня мала їхати на роботу, чекала тролейбус № 2.

"Почала заходити до тролейбуса. Ногу дверима затиснуло, він почав рух, я впала. Вдалося вивільнити ногу, але я не встигла відійти від проїжджої частини і потім задніми колесами він мені переїхав ногу. Дуже було боляче. Взуття було розірване. Я самостійно піднялася, щоб присісти на зупинку і викликала швидку допомогу. Поліцію вже викликав чоловік, він до мене прибіг з дому. Вже зі свідком дочекався приїзду поліція. Мене ж повезли до лікарні швидкої допомоги. Там зробили рентген і поставили діагноз: перелом", – розказала Анастасія Бзова.

За словами Анастасії Бзової, вона хоче, щоб водія не допускали до керування тролейбусом, а сам транспорт, якщо двері працюють неправильно, не їздив на маршруті.

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