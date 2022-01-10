За добу COVID-19 діагностували у 130 мешканців Львівщини

На ранок 10 січня на Львівщині зареєстрували 130 нових випадків інфікування коронавірусом. 128 людей одужали, 6 – померли.

Такі дані повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 1092 дослідження на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 130-ти осіб", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький: 0;

Золочівський: 1;

Львівський: 105 (м. Львів – 90);

Самбірський: 4;

Стрийський: 8;

Яворівський: 12;

Червоноградський: 0.

У ковід-стаціонарах лікарень перебуває 979 людей. Заповненість ліжкової мережі 18, 95%. У реанімації перебуває 148 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 34.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 222 550 людей. 210 137 мешканців області одужали, 6061 людина померла.

Що відомо

На ранок 9 січня на території Львівщини діагностували ще 257 випадків захворювання на коронавірус. Минулої доби одужали від коронавірусу 338 людей, ще 5 — померли.

Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

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