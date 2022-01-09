Коронавірус діагностували ще у 257 мешканців Львівщини

На ранок 9 січня на території Львівщини діагностували ще 257 випадків захворювання на коронавірус. Минулої доби одужали від коронавірусу 338 людей, ще 5 — померли.

Такі дані повідомляють у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу, 8 січня, у Львівській області провели 1074 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 257 людей", — повідомили у ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький — 13;

Золочівський — 4;

Львівський — 32 (м. Львів – 170);

Самбірський — 6;

Стрийський — 18;

Яворівський — 1;

Червоноградський — 13.

У ковід-стаціонарах лікарень перебуває 947 людей. Заповненість ліжкової мережі 18, 33%. У реанімації перебуває 87 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 30.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 222 420 людей. Померли – 6055 людей. Одужали від коронавірусної інфекції – 210 009.

Що відомо

На ранок 8 січня на Львівщині зареєстрували 296 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 237 людей одужали, 3 – померли.

Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

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